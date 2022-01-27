Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi yakınlarına teslim edildi

Alınan bilgiye göre, aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki bir restoranda görüşmek üzere bir araya geldi. İki grup arasında çıkan tartışmada silahla ateş açıldı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kasığından vurulan Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamara isabet etmesi üzerine olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi bulunan 6 kişinin kimlikleri Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi. Zanlılardan ikisi polis tarafından gözaltına alındı. Diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin, Mahmutyazıcıoğlu'nun memleketi Rize'ye götürüldüğü öğrenildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu boşanmasının ardından ünlü sunucu Ece Erken ile 2021 yılında hayatını birleştirmişti. Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığı görevinde bulundu. Ece Erken ile evliliği ile son dönemlerde magazin gündeminde de yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu avukatlık yapıyordu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı.

Beşiktaş Kulübü, Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı

Beşiktaş Kulübü, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yayımlanan mesajda, "Eski yönetim kurulu üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Ahmet Nur Çebi'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması

Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yaşamını yitirdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatına dair açıklamalarda bulundu. Beşiktaş 'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün gece yarısı 00:30 sularında Cümbüş Sokak'ta bir balık restoranında silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Sayın Şafak kardeşimizin ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Annesine, babasına, çocuklarına, eşlerine, yakınlarına sabır diliyorum. Beşiktaş'a hizmet etti. Camia olarak yaptıklarıyla ilgili kendisini minnetle anacağız. Talihsiz bir olay. Çok üzüldüm. Kendisiyle 2-3 yıl çalışma arkadaşlığım oldu, rahmet diliyorum. Hayat devam ediyor, takımı burada... Sevdiği renkler, Beşiktaş... Biz de camia mutlu olsun diye uğraşıyoruz. O da Beşiktaş'ın başarılı olmasını isterdi. Nur içinde yatsın" açıklamalarını yaptı.