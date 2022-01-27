Suç örgütü liderinin fotoğrafını çeken kişi 'Hakim' çıktı

Gürcistan'a kaçan organize suç örgütü lideri G.Ö.'nün aile fotoğrafında yaşanan "ayna kazası" sonucunda G.Ö.'nün yanında Samsun Adalet Komisyon Başkanı Hakim K.A.'nın da olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre;Cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezası onanan ve çete davalarından aranması bulunduğu için Gürcistan'a kaçan organize suç örgütü lideri G.Ö.'nün aile fotoğrafında yaşanan "ayna kazası" sonucunda G.Ö.'nün yanında Samsun Adalet Komisyon Başkanı Hakim K.A.'nın da olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 7. SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olduğu gerekçesiyle sınırdışı edilen, Türkiye'de adam öldürülmesine azmettirmekten müebbet hapis cezası onanması üzerine Gürcistan'a kaçan G.Ö., Gürcistan'a yerleşmesinin üzerine Türkiye'de yargılandığı çete davalarından da hakkında yakalanma kararı çıktığı biliniyor. İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin en büyük 30 organize suç örgütü raporunda G.Ö. 7. sırada yer alıyor. Gürcistan'da kaçak olarak hayatını sürdüren G.Ö.'nün kendisine ait sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı aile fotoğrafı ile büyük bir skandal ortaya çıktı.

SAMSUN ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HAKİM K.A. YANSIMADAN YAKALANDI

Samsun Etik Haber'in aktardıklarına göre, G.Ö.'nün eşi, çocukları ve şirket çalışanları ile çekindiği fotoğrafta, fotoğrafı çekenlerin G.Ö.'nün arkasındaki camdan yansıması skandalın ortaya çıkmasına neden oldu. Fotoğraf çekenlerin arasında Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Hakim K.A.'nın da olduğu görüldü. G.Ö.'nün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Hakim K.A.'nın da görüntüsünün ortaya çıkması üzerine G.Ö. yayımladığı fotoğrafı kaldırdı. Fotoğrafı yayından kaldıran G.Ö. kısa süre sonra K.A.'nıni fotoğraftan kırparak aynı fotoğrafı tekrar paylaştı.