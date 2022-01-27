Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi yakınlarına teslim edildi
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi yakınlarına teslim edildi
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Erzurum'da çığ altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Erzurum'da çığ altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
HSK, 38 eski yargı mensubunu bir kez daha ihraç etti
HSK, 38 eski yargı mensubunu bir kez daha ihraç etti
Koronavirüs geçirmez kumaş! Sınıfta hiç vaka çıkmadı
Koronavirüs geçirmez kumaş! Sınıfta hiç vaka çıkmadı
HSK, Galip Öztürk ile fotoğrafı çıkan hakimi görevden aldı
HSK, Galip Öztürk ile fotoğrafı çıkan hakimi görevden aldı
Camiye sığınan İsrailli haham: Müslümanlarla yan yana duamı ettim
Camiye sığınan İsrailli haham: Müslümanlarla yan yana duamı ettim
Yargıtay'dan internet alışverişleri için emsal 'ayıplı mal' kararı
Yargıtay'dan internet alışverişleri için emsal 'ayıplı mal' kararı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
HES kodu uygulamasında değişiklik
HES kodu uygulamasında değişiklik
Ahmet Bolat THY Yönetim Kurulu Başkanı oldu
Ahmet Bolat THY Yönetim Kurulu Başkanı oldu
Köprünün demirlerini satan muhtar ile alan hurdacı tutuklandı
Köprünün demirlerini satan muhtar ile alan hurdacı tutuklandı
Hablemitoğlu suikastinin katil zanlısı Emniyet'e teslim edildi
Hablemitoğlu suikastinin katil zanlısı Emniyet'e teslim edildi
2022 EKPSS başvuruları alınmaya başlandı
2022 EKPSS başvuruları alınmaya başlandı
2022 EKPSS tercihleri 13 gündür açıklanmıyor
2022 EKPSS tercihleri 13 gündür açıklanmıyor
Kur korumalı sistemde ne kadar mevduat birikti? Fuat Oktay açıkladı
Kur korumalı sistemde ne kadar mevduat birikti? Fuat Oktay açıkladı
Ece Erken'in eşi ünlü avukatın öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı
Ece Erken'in eşi ünlü avukatın öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı
Kremlin: Putin, Erdoğan'ın Türkiye davetini memnuniyetle kabul etti
Kremlin: Putin, Erdoğan'ın Türkiye davetini memnuniyetle kabul etti
Soğuk hava balık fiyatlarını da vurdu, hamsi 30 TL'den satılıyor
Soğuk hava balık fiyatlarını da vurdu, hamsi 30 TL'den satılıyor
'Kapanma olacağı zaman ilk başlanacak yerler restoran kafeler değil de neden okullar?'
'Kapanma olacağı zaman ilk başlanacak yerler restoran kafeler değil de neden okullar?'
Maliye Tebliğine göre memur, sözleşmeli ve işçiler için Ağustos sürprizi!
Maliye Tebliğine göre memur, sözleşmeli ve işçiler için Ağustos sürprizi!
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün yaklaştı
MTV ve yapılandırma taksit ödemelerinde son gün yaklaştı
Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaret
Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaret
Merkez Bankası 2022 enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası 2022 enflasyon tahminini yükseltti
Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası'nda baba-kıza 8'er yıl hapis istemi
Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası'nda baba-kıza 8'er yıl hapis istemi
Yüzde 11'lik zam teklifine tepki göstermişlerdi: İşçiler yüzde 38,8 zam aldı
Yüzde 11'lik zam teklifine tepki göstermişlerdi: İşçiler yüzde 38,8 zam aldı
Bakan Nebati: Enflasyon hedefimiz yüzde 30'un altı
Bakan Nebati: Enflasyon hedefimiz yüzde 30'un altı
Piyasalar TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı
Piyasalar TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı
Ocak enflasyonunda ibre %13.5-15.5 arasını gösteriyor
Ocak enflasyonunda ibre %13.5-15.5 arasını gösteriyor
Simit önce 4 TL, sonra 5 TL olacak
Simit önce 4 TL, sonra 5 TL olacak
2 Kamu kurumu 52 personel almak için ilana çıktı
2 Kamu kurumu 52 personel almak için ilana çıktı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

HSK, 38 eski yargı mensubunu bir kez daha ihraç etti

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), şike soruşturması olarak bilinen dosyayla ilgili bazı ihraç kararları aldığını duyurdu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Ocak 2022 18:09
Yazdır
HSK, 38 eski yargı mensubunu bir kez daha ihraç etti

HSK, söz konusu davaların tamamlanmasının ardından şike kumpası kapsamında da ilgili 38 eski yargı mensubunu bir kez daha ihraç etti. İhraç edilen 38 eski yargı mensubunun yer aldığı liste ise şöyle:

"İstanbul eski halen Balıkesir Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk, İstanbul eski halen Çorum Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaplan, Sakarya Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız, İstanbul Hakimi Mehmet Erdoğan, İstanbul Hakimi Mehmet Hamzaçebi, İstanbul eski halen Bursa Hakimi Mehmet Ekinci, İstanbul eski halen Gebze Hakimi İbrahim Balık, İstanbul eski halen Gaziantep Hakimi Birol Bilen, İstanbul eski halen Elazığ Hakimi Murat Üründü, İstanbul eski halen Mersin Hakimi Mehmet Karababa, İstanbul Hakimi Hadi Çağdır, İstanbul eski halen Büyükçekmece Hakimi Gökmen Demircan, İstanbul Hakimi Nurullah Çınar, İstanbul eski Hakimi halen Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı Dursun Ali Gündoğdu, İstanbul eski halen Büyükçekmece Hakimi Davut Bedir, İstanbul eski halen Uşak Hakimi Ömer Diken, İstanbul eski halen Balıkesir Hakimi Hikmet Şen, İstanbul eski halen Trabzon Hakimi Menekşe Uyar, İstanbul Hakimi Muzaffer İren, İstanbul eski halen Gaziantep Hakimi Seyfettin Mermerci, İstanbul Hakimi Metin Özçelik, İstanbul eski halen Kayseri Hakimi Bülent Kınay, İstanbul eski halen Elazığ Hakimi Nalan Can, İstanbul Hakimi Eşref Aksu, İstanbul Hakimi Mustafa Boz, İstanbul eski halen Kocaeli Hakimi Hüsnü Çalmuk, İstanbul eski halen Gaziosmanpaşa Hakimi Sedat Sami Haşıloğlu, İstanbul eski halen Kütahya Hakimi Fatih Mehmet Uslu, İstanbul eski halen Van Hakimi Aytekin Ozanlı, İstanbul Hakimi Savaş Çelik, İstanbul eski halen Diyarbakır Hakimi Mesut Özcan, İstanbul Hakimi Osman Kaya, İstanbul eski halen Edirne Hakimi Yakup Hakan Günay, İstanbul eski halen İskenderun Hakimi Vedat Dalda, İstanbul eski halen Bolu Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, İstanbul eski Hakimi halen Yargıtay Tetkik Hakimi Resul Çakır, İstanbul eski halen Şanlıurfa Hakimi Mehmet Uğurlu."

Bu isimlere ilişkin HSK tarafından yapılan açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 27.01.2022 tarihli ve 2022/177 sayılı kararı ile ilgililer hakkında 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrası gereğince meslekten çıkarılmalarına karar verilmiştir."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Zonguldak'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 gün idari izin
Zonguldak'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 gün idari izin
İstanbul'da motosiklet ve motokuryelere trafik yasağı yarın kalkıyor
İstanbul'da motosiklet ve motokuryelere trafik yasağı yarın kalkıyor
HSK, Galip Öztürk ile fotoğrafı çıkan hakimi görevden aldı
HSK, Galip Öztürk ile fotoğrafı çıkan hakimi görevden aldı
Bakanlık uyardı: Sosyal medyadaki 7 tuzağa dikkat!
Bakanlık uyardı: Sosyal medyadaki 7 tuzağa dikkat!
Hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası geldi: İtiraz edeceğim
Hiç gitmediği İstanbul'dan trafik cezası geldi: İtiraz edeceğim
2022 EKPSS tercihleri 13 gündür açıklanmıyor
2022 EKPSS tercihleri 13 gündür açıklanmıyor

Bu Habere Tepkiniz

300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları

300 kadro ve unvan bazında kuruşu kuruşuna emekli memur maaşları

Ek zam ve enflasyon rakamları ile birlikte emeklilerin alacağı zamlar da netleşti. Memurlar.net olarak emekli memur ve emekli askeri personel maaşlarını Maaş robotuna yansıttık.
Danıştay'dan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili emsal karar

Danıştay'dan sözleşmeli öğretmenlerle ilgili emsal karar

Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin Danıştay'dan önemli karar
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kastamonu Üniversitesi GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!

Kastamonu Üniversitesi GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!

Kastamonu Üniversitesi, Şef kadroları için sözlü sınava katılmaya hak kazanan personele 100 tam puan vererek yazılı sınav puanlarına göre atanmalarına imkan tanımıştır.
Bakanlık örneklerle memur ve işçiler için vergi istisnası uygulamasını açıkladı

Bakanlık örneklerle memur ve işçiler için vergi istisnası uygulamasını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) yayımlamış olduğu 319 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile memur, sözleşmeli ve işçi maaşlarından alınmayacak vergi istisnasını örneklerle açıkladı.
Sağlık personeli ile ilgili 45. madde detayı!

Sağlık personeli ile ilgili 45. madde detayı!

TİS'in 45 maddesinde yer alan ek ödeme tüm sağlık personelini kapsıyor mu?
Görevde yükselmede merkez/taşra personel ayırımına İDDK'dan onay

Görevde yükselmede merkez/taşra personel ayırımına İDDK'dan onay

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ataması merkezden yapılan adalet bakanlığı personelinin adli yargı yazı işleri müdürlüğü görevde yükselme sınavına katılma talebinin reddine ilişkin işlemi reddeden mahkeme kararını onadı.
Engelli kadrosundan göreve başlayan memur 'malullük' nedeniyle emekli olabilir mi?

Engelli kadrosundan göreve başlayan memur 'malullük' nedeniyle emekli olabilir mi?

Yüzde 44 engel ile göreve başlayan memur, yüzde 61 engel ile malulen emekli olabilir mi?
300 kadro ve pozisyon özelinde, ek zamla birlikte 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

300 kadro ve pozisyon özelinde, ek zamla birlikte 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri

Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını yüzde 2,5 ek zam ile bitlikte görmek için tıklayınız.
Muvafakat alamayan memurun yoksun kaldığı maaşlarda ödenecek

Muvafakat alamayan memurun yoksun kaldığı maaşlarda ödenecek

Danıştay 2. Dairesi, üniversitede memur kadrosunda görev yaparken Gelir Uzman Yardımcılığını kazanan davacıya muvafakat verilmemesi nedeniyle hak kaybına uğradığı ve yoksun kaldığı parasal hakların ödenmesine karar veren ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Gaziantep üniversitesi mevzuata aykırı şekilde adayı başarısız saydı!

Gaziantep üniversitesi mevzuata aykırı şekilde adayı başarısız saydı!

Gaziantep Üniversitesi araştırma görevlisi alımında ilgili mevzuata göre asıl olarak kazanması gereken adayı haksız yere başarısız saydı!
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaret

Rektörden öğrenci evine sürpriz ziyaret

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, evlerine misafir olduğu mekatronik bölümünün 3 öğrencisi için menemen pişirdi. Rektör Diler, Modernevler Mahallesi'ndeki bir öğrenci evine sürpriz ziyarette bulundu. Öğrencilerle sohbet eden ve cep telefonu ile aradığı aileleriyle görüntülü görüşen Diler, bütünleme sınavına hazırlanan öğrencilere moral verdi. Diler, kendi pişirdiği menemeni öğrencilerle yedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomlar

Çocuklarda en sık görülen Omicron semptomlar

Uzmanlar, ebeveynleri uyararak çocuklarda en sık görülen belirtileri açıkladı. İşte boğaz ağrısından krup hastalığına Omicron?un çocuklarda neden olduğu semptomlar