Togg, 'CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri oldu
Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'nin (Consumer Technology Association) en iyi 20 markasından biri seçildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ocak 2022 10:36
Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sektörünün saygın yayını Exhibitor, 2 bin 300 katılımcı arasından CES'in En İyi 20 Markası'ndan biri olarak Togg'u seçti." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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