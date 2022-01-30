Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete büyükelçi tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasında muhalefete 'büyükelçi' tepkisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletlerinin hak ve hukukunu savunmak için görevlendirilen büyükelçilerin muhalefetçe arzuhal makamına dönüştürülmesi Türkiye'nin bağımsızlığı adına vahim" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Dün Giresun'daydık. Hem Dereli'de hem de Giresun'da vatandaşlarımızla bir araya geldik. İnşaasını tamamladığımız yapıları vatandaşlarımızla buluşturduk. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi sel felaketinin yaralarını en kısa sürede sarmaya çalıştık.

15 Temmuz Meydanı'nda muhteşem bir buluşma gerçekleştirdik. Açılışını yaptığımız tüm projelerin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum

İnsanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. Tam 20 yıldır kararlılıkla yürüyoruz. İlk günkü heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden aziz milletimize aşkla hizmet ediyoruz. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle buluşturmaya devam ediyoruz.

Salgına rağmen 2 milyonu aşkın insanımıza istihdam olanağı sağladık. 20 Aralık'ta açıkladığımız paketle döviz kurundaki balonu söndürdük. 225 milyar doları aşan rekor ihracat rakamını ülkemizin salgın yönetimindeki başarısının bir tescili olarak değerlendiriyoruz.

İhracattaki başarımızı bir üst aşamaya taşıyacağız. Elbette ülkemiz için çalışırken Trabzon'u da ihmal etmiyor, sırtımızı dönmüyoruz. Elimizden geleni Trabzon için yapıyoruz.

"Siyasete yalan bulaştırma hastalığından kendilerine bir türlü kurtaramadılar"

Sadece istismar etmenin, çamur atmanın peşindeler. AK Parti'nin ulaştığı seviyeye muhalefetin hayalleri bile yetmiyor. Yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazıyorlar. Kimin nereye, nasıl oturacağı kavgası veriyorlar. CHP'li belediyelerde yolsuzluk, hırsızlık hat safhaya çıkmışken asılsız iddialarla yatırımlarımızı engellemeye çalışıyorlar. Biz bunların yalanlarını mahkeme salonlarında çürütmekten bıktık. Ama onlar rezil olmaktan hiç usanmadılar. Siyasete yalan bulaştırma hastalığından kendilerine bir türlü kurtaramadılar.

Avukatlarımız aracılığıyla hukuki yollara başvurduk. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi siyasi çıkarlarını ülkenin üzerinde gören bir anlayışı kabul etmiyoruz. Özellikle iktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını çok tehlikeli buluyoruz. CHP ve ittifak ortakları bir an önce kendilerine çeki düzen vermelidir. CHP'ye oy vermiş tüm vatandaşlarımın da bizimle aynı fikirde olduklarını biliyorum. Bay Kemal ve yoldaşlarının beceriksizliğinden bizim gibi CHP'liler de, nasıl bir rahatsız oluyorsak onlar da rahatsız oluyor. İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz.

Muhalefetin gündemiyle bizim gündemimiz arasında dağlar kadar fark var. Biz gönüller yapmak, gönüllerde taht kurmak için çalışan bir kadroyuz. Bizim siyasetimiz kuşatıcı, kucaklayıcı farklılıklara değil ortak değerlere dayanır.

Biz bu millete sevdalıyız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Ne yapıyorsak gençlerimiz, kadınlarımız, çiftçilerimiz, işçilerimiz, üreticilerimiz için yapıyoruz. Batı'da ne varsa Doğu'da da aynısı olsun istiyoruz

Trabzonspor Zaman Tünelini kuruyoruz

Şimdi buradan bir müjde paylaşmak istiyorum. Trabzonspor Zaman Tünelini kuruyoruz. Burada 410 metrekarelik müze ve sergi alanı, 4 boyutlu salon, hatıra alanları olacak. Şehrimizin misafir ve ziyareçilerine gösterilecek. Bu yatırımın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.