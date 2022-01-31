4 Üniversite 129 personel almak için ilana çıktı
Sakarya Uygulama Bilimler Üniversitesi,Ostim Teknik Üniversitesi ve 2 diğer üniversite çok sayıda akademik ve sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Trabzon Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak
Trabzon Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 şubat 2022
Trabzon Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 22 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 şubat 2022
Sakarya UBÜ ilanı detayları için tıklayınız
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 50 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 14 şubat 2022
Ostim Teknik Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 şubat 2022
İzmir Katip Çelebi ilanı detayları için tıklayınız
Cerrahpaşa ilanı detayları için tıklayınız
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