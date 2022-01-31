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GSB'nin 652 personel alım ilanı başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt personeli alımı başvurusu 31 Ocak - 04 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 31 Ocak 2022 11:38
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GSB'nin 652 personel alım ilanı başvuruları başladı

GSB yurt personeli alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

GSB tarafından 318'i erkek, 334'ü kadın olmak üzere toplam 652 yurt personeli alımı gerçekleştirilecek. GSB yurt personeli alımı başvurusu 31 Ocak - 04 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yurt personeli başvurusu e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

GSB tarafından yapılacak yurt personeli alımı için başvuru günü geldi. Sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre tam zamanlı "4/B Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli" alımı yapılacak. Toplamda bin 575 personelin alınacağı sürecin ilk ayağında gençlik çalışanı, spor uzmanı ve psikolog başvurusu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti.

GSB YURT PERSONELİ BAŞVURU EKRANI

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 31 Ocak 2022 (10:00) - 04 Şubat 2022 (17:00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar.

Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.

GSB YURT PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

KAPAT [X]

7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

- Adayların öğrenim düzeylerinin ve cinsiyetlerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması gerekmektedir.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

- Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

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