Çocuğunu ayının önüne attı
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki hayvanat bahçesinde bir anne 3 yaşındaki çocuğunu ayının önüne attı. Şans eseri ayı çocuğa zarar vermedi.
Kaynak : TRT
Eklenme : 31 Ocak 2022 17:57
Bir anne 3 yaşındaki kızını hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı. Korkunç olay, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir hayvanat bahçesinde yaşandı.
Şans eseri ayı küçük çocuğu kokladıktan sonra yanından uzaklaştı.
Görevliler çocuğu kurtardı
Görevliler hemen ayıyı başka bir bölümü aldı ve yaralanan çocuk hastaneye götürüldü.
Hastanede tedavi altına alınan çocuk yoğun bakımdan çıkarıldı.
Kasten insan öldürme suçu ile göz altına alınan annenin ruhsal problemleri olduğu tespit edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız