Doların düşüşü sürüyor: 13,37 TL'ye geriledi
İstanbul serbest piyasada dolar 13,37 liradan, avro 15,07 liradan günü tamamladı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Şubat 2022 17:33
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|13,4090
|13,4100
|13,3710
|13,3720
|Avro
|15,0000
|15,0010
|15,0740
|15,0750
|Sterlin
|17,9700
|18,0600
|18,0120
|18,1020
|İsviçre Frangı
|14,3760
|14,4470
|14,4820
|14,5540
|ANKARA
|ABD Doları
|13,3790
|13,4590
|13,3410
|13,4210
|Avro
|14,9600
|15,0400
|15,0340
|15,1140
|Sterlin
|17,9100
|18,1200
|17,9520
|18,1620