Sağlık Bakanlığı'ndan göreve başlama işlemleri hakkında duyuru

Bu kapsamda arşiv araştırması işlemleri tamamlananların listesi il sağlık müdürlüklerimize gönderilmiş olup:

1- KPSS-2021/10 göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular Ek-3'de belirtilen ilgili komisyonlar tarafından alınacaktır.

2- Atama şartlarını taşıyan adaylardan, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir.

Ayrıca KPSS-2021/10 göreve başlama işlemleri için gerekli belgelerde talep edilen sigorta hizmet dökümünde kamu çalışanı olduğu anlaşılanlardan, 22.12.2020 tarihinden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalıştığı veya herhangi bir sebeple hizmet sözleşmesinin sona erdiği tespit edilenlerin; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen istisnalardan yararlanabilecek durumda olanlar hariç, göreve başlatılmaması gerekmektedir.

3- Adayların göreve başlama işlemleri için, (Ek-1)'de belirtilen belgeleri hazırlayarak 02.02.2022 - 21.02.2022 tarihleri arasında (21 Şubat 2022 Pazartesi günü Saat:17.00' a kadar) ilgili komisyonlara teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen durumlar hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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