Şırnak'ta terör saldırısında bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ta bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamaya göre Cizre'de bir hudut karakoluna terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu Piyade Er Tarık Tarcan şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Şehit Piyade Er Tarcan'ın Eskişehir'deki ailesine acı haber verildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan'ın (27) şehadet haberi, Eskişehir'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehidin babası Hilmi ve annesi Günay Tarcan'ın, Mamure Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'ndeki evine gelen askeri yetkililer, aileye acı haberi iletti.

Şehidin baba ocağına ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit askerin naaşının yarın memleketi Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi.