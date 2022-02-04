Öğretmenlerin Ocak ayı ek dersleri ödenecek
Muhasebat Genel Müdürlüğü, öğretmenlerin ek ders puantajlarının KBS'ye girilebileceğini duyurdu
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 04 Şubat 2022 09:37
14 günlük maaş farkları, yüzde 2,5 zam, sözleşmeli personelin ücret artışları derken öğretmenlerin ek ders ücretlerinin KBS'ye giriş işlemleri bir türlü başlatılamamıştı.
Muhasebat Genel Müdürlüğü öğretmenlerin ek ders puantaj girişlerinin yapılabilmesi için KBS'de ilgili modülün hazır hale getirildiğini duyurdu.
Ek ders puantaj girişlerinin yapılması sonrasında, Ocak ayı ek ders ücretlerinin kısa bir süre içinde ödenmesi bekleniyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız