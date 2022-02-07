Şeker fabrikaları 9 aydır sahipsiz!

TÜRKŞEKER, geçtiğimiz Mayıs ayında Özelleştirme İdaresi'nden alınarak Varlık Fonuna devredilmişti. TÜRKŞEKER'in Varlık Fonuna devriyle birlikte hangi bakanlığa bağlanacağı uzun bir süre belirsiz kalırken, Kasım ayında Tarım ve Orman Bakanlığına bağlanarak bu belirsizlik ortadan kaldırılmıştı.

Öncesinde yönetim kurulu üyelerinin atanmamasına neden olarak TÜRKŞEKER'in bağlı olacağı bakanlığının belli olmaması gösteriliyordu. Ancak TÜRKŞEKER'in Tarım ve Orman Bakanlığına bağlanmasının da üzerinden 3 ay geçmesine rağmen yönetim kurulu üyelerinin hala atanmaması dikkat çekiyor.

YÖNETİM KURULU ATANMADIĞI İÇİN KARAR ALINAMIYOR

TÜRKŞEKER'de şeker ve pancar fiyatları başta olmak üzere, etil alkol ve bioetanol, suni gübre, melas, yaş küspe, kuru küspe, gayrimenkul taşıt, demirbaş ve makine tesis gibi satış işlemleri ile ilgili kararlar sadece yönetim kurulu kararı ile yapılabiliyor.

Sadettin İnan