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Başkent'teki tren kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile yük treninin çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 07 Şubat 2022 22:27
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Fatih Mahallesi'nden Ziya Gökalp Caddesi'ne doğru seyir eden Şükrü Yılmaz kontrolündeki 06 DE 6011 plakalı otomobil, hemzemin geçitteki bariyerin çalışmamasından dolayı o sırada ray kontrollerini yapmakta olan trenin altında kaldı. Yaklaşık 300 metre sürüklenen aracın yolcu mahallinde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, sürücü Şükrü Yılmaz ağır yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan sürücü Yılmaz da akşam saatlerinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TCDD'den Başkent'teki kazaya açıklama: Bariyerler arızalı değil

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.00 sularında Hasanbey'den Temelli'ye giden yük treni Polatlı-İğciler arasında "kilometre 478+105'te" sesli, ışıklı ikaz sistemleri aktif olan ve kapalı halde bulunan kontrollü hemzemin geçitten geçmeye çalışan 06 DE 6011 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonrasında, Savcılıkça yapılan testte, bariyerlerin muntazam çalıştığı ve herhangi bir arızasının olmadığı tespit edildi.

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