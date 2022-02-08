Bu gece benzine 71 kuruşluk zam geliyor
Bu gece benzine 71 kuruşluk zam geliyor
Altının gramı 800 TL sınırına yaklaştı
Altının gramı 800 TL sınırına yaklaştı
Bakan Yardımcısı Sayan'dan sosyal medya şirketlerine sert uyarı
Bakan Yardımcısı Sayan'dan sosyal medya şirketlerine sert uyarı
Kamu-Sen'e göre yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira
Kamu-Sen'e göre yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze kesintisiz eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze kesintisiz eğitim' açıklaması
YÖK'ten üniversitelere... Sınavları yüz yüze yapın
YÖK'ten üniversitelere... Sınavları yüz yüze yapın
Yargıtay'dan emsal karar: Sadakatsiz eş, alkolik eşten daha kusurlu
Yargıtay'dan emsal karar: Sadakatsiz eş, alkolik eşten daha kusurlu
Başkent'te 3'ü avukat 21 şüpheliye FETÖ operasyonu
Başkent'te 3'ü avukat 21 şüpheliye FETÖ operasyonu
Diyanet'ten 'mülakat' açıklaması: Sadece 'ehliyetine' bakılır
Diyanet'ten 'mülakat' açıklaması: Sadece 'ehliyetine' bakılır
Sayıştay Başkan Yardımcısı Yücel Turhan istifa etti!
Sayıştay Başkan Yardımcısı Yücel Turhan istifa etti!
Öğretmenlerin hizmet yılına göre 2022'de görev ve emekli maaşı ne kadar oldu?
Öğretmenlerin hizmet yılına göre 2022'de görev ve emekli maaşı ne kadar oldu?
'Açık bankacılık' ile yeni dönem başlıyor: Damada da kredi notu
'Açık bankacılık' ile yeni dönem başlıyor: Damada da kredi notu
Enerji fiyatları bir yılda üçe katlandı
Enerji fiyatları bir yılda üçe katlandı
TURKOVAC artık 81 şehirde
TURKOVAC artık 81 şehirde
Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de
Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de
Yağlı yemek yapan kadına Yargıtay'dan kötü haber!
Yağlı yemek yapan kadına Yargıtay'dan kötü haber!
Kafelerden şaşırtan uygulama: Isıtıcı açmak ücretli
Kafelerden şaşırtan uygulama: Isıtıcı açmak ücretli
Başkent'teki tren kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Başkent'teki tren kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
İbrahim Kalın'dan 'elektrik faturası' açıklaması: Yeni düzenleme gelecek
İbrahim Kalın'dan 'elektrik faturası' açıklaması: Yeni düzenleme gelecek
Memur Sen'in 2.904 TL'lik fark hesabı dikkatlerden kaçmadı
Memur Sen'in 2.904 TL'lik fark hesabı dikkatlerden kaçmadı
Vali Yerlikaya'dan öğrenci evindeki patlamaya ilişkin açıklama
Vali Yerlikaya'dan öğrenci evindeki patlamaya ilişkin açıklama
Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 tutuklama
Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 tutuklama
Son 24 saatte 236 can kaybı, 96 bin 514 yeni vaka
Son 24 saatte 236 can kaybı, 96 bin 514 yeni vaka
İstanbul'da günlük vakalar 20 binin altına indi
İstanbul'da günlük vakalar 20 binin altına indi
Motorine 80 kuruş zam... Litresi 15 TL'yi geçti
Motorine 80 kuruş zam... Litresi 15 TL'yi geçti
112 personeli telefonda verdiği talimatlarla hayat kurtardı
112 personeli telefonda verdiği talimatlarla hayat kurtardı
Bakan Dönmez Isparta'da elektrik faturası gönderildiği iddialarını yalanladı
Bakan Dönmez Isparta'da elektrik faturası gönderildiği iddialarını yalanladı
Kamuda engelli atamaları 17 Şubat'a ertelendi
Kamuda engelli atamaları 17 Şubat'a ertelendi
Eski Milli yüzücü Büyükuncu'ya yakalama kararı çıkarıldı
Eski Milli yüzücü Büyükuncu'ya yakalama kararı çıkarıldı
PTT Müdürü kendini asarak intihar etti
PTT Müdürü kendini asarak intihar etti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Yardımcısı Sayan'dan sosyal medya şirketlerine sert uyarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Güvenli İnternet Günü etkinliklerinde gençlerle buluştu. Onlara tavsiyelerde bulunan Sayan'ın gündeminde sosyal medyada yaşanan dezenformasyon vardı. Sayan, sosyal medya şirketlerine de sert uyarılarda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Şubat 2022 11:10
Yazdır
Bakan Yardımcısı Sayan'dan sosyal medya şirketlerine sert uyarı

Her yıl yaklaşık 150 ülke ile birlikte kutlanan Güvenli İnternet Günü etkinlikleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde düzenlendi. Programın açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, sosyal medyada yayılan dezenformasyonun internet çağının en büyük problemlerinden biri olduğunu söyledi. Sosyal medya platformlarının bu yolla amacının dışında hareket ederek, ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini dile getiren Sayan, "Sosyal medyada şiddet, nefret suçlarının işlendiğini, yalan haberler yapılmasına ilişkin önlem almadığını görüyoruz. Hatta bu durum öyle bir boyuta ulaştı ki artık sosyal medya platformlarının ülke seçimlerini bile sahte haber ve paylaşımlarla manipüle ettiğine dair şeyler tespit ediyoruz. Bu ve benzeri iddialar ülkelerin "milli güvenlik" ve "kamu düzeni" problemlerine sosyal medyanın ortak olması sorununu da beraberinde getirdi. Dünyada ve ülkemizde sosyal medya aracılığıyla yaşanan toplumsal, siyasi olaylara ve çeşitli terör olaylarına bakıldığında, üretilen bilgi kirliliğinin, propaganda amaçlı olduğunu görüyoruz. Ve bu iş örgütlü bir şekilde, kitleleri harekete geçirmek, kamu düzenini bozmak ve zarar vermek amacıyla sosyal medya ağları adeta bir maşa gibi kullanılarak, bilinçli yapılıyor" açıklamasına bulundu.

Bakan Yardımcısı Sayan: Yalan Haber Mücadele Edilmesi Gerekenlerin Başında Geliyor

Sosyal medya kullanıcılarının da bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Sayan, "Kullanıcıların kişisel hesaplarından kolaylıkla ve doğruluğunu teyit etmeden yaptığı paylaşımlar, haberin bireylere ulaşmasını çok daha hızlı kılıyor. Bu bazı durumlarda kişilere avantaj gibi görünse de aslında işin içine güvenilirlik, doğruluk, manipüle etme, çıkarlar doğrultusunda yönlendirme, bilgiyi çarpıtma ve çevrimiçi radikalleşme girdiğinde çok tehlikeli bir hale geliyor. Böyle bir durumda tabiri caizse, akla kara birbirine karışıyor. Doğru ile yalan arasındaki farkın belirsizleştiği sosyal medya ortamlarında, popüler kültürün ve trendlerin etkisiyle paylaşım rüzgarına kapılan herkes; kaynağı bilinmeyen bilgilere, videolara, ses kayıtlarına, haberlere, muhakeme etmeden inanıyor ve bunları düşünmeden paylaşıyor. Ve bu paylaşımları yeniden, tekrar tekrar yapan herkes dolaylı da olsa dezenformasyona hizmet etmiş oluyor. Bu sebeple bizler için yalan haber, dezenformasyon, nefret söylemi günümüzde mücadele edilmesi gereken ciddi sorunların en başında geliyor" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Sayan: Sosyal Medyadaki Provokasyonlar Modern Zaman Silahı

Sayan, "Ben tüm bu siber saldırıları, sosyal medyada yaşanan provokasyonları, manipüle edilmiş bilgilerin yayılmasını; modern dünya savaşlarının bir silahı olarak görüyorum. Ve bunlar belki de en etkili, en tehlikeli yönetmeler. Bu açık ve net gösteriyor ki önümüzdeki yıllarda konvansiyonel savaş teknikleri ile beraber bunlardan daha çok, dijital dünya ve sosyal medya odaklı hibrit savaş teknik ve tehditleriyle daha fazla karşılaşacağız" öngörüsünde bulundu.

Bakan Yardımcısı Sayan: Sosyal Medya Ağlarının Mevcut İlerleyişini Yeterli Bulmuyoruz

Geçtiğimiz yıl hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile ilgili de konuşan Sayan, sosyal medya ağlarına yaptıkları ayrımcılık üzerinden yüklendi. Hepsini adaletli davranmaya davet eden Sayan, "Bu vesile ile daha önce de defalarca dile getirdiğim bir hususu tekrar hatırlatmak istiyorum. Gerek kişisel hakların korunması, dezerformatif içeriklerin öz denetim ile kaldırılması, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma, intihara yönlendirme ve bunun gibi katalog suçlara ilişkin yayınların önlenmesi kapsamında kendi algoritmalarını geliştirmelerini bekliyoruz. Sosyal ağların Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan tüm kullanıcılara eşit, adil davranmasını ve en önemlisi Avrupa birliği vatandaşlarına sağladığı hakların aynısını sağlamalarını ayrıca vatandaşlarımıza karşı uyguladıkları ayrımcı politikaları biran önce terk etmelerini istiyor ve sorumlu davranmaya davet ediyorum" dedi.

Bakan Yardımcısı Sayan: Sosyal Medya Ağlarıyla Gerçekçi ve Somut İlişkiler Kurmak İstiyoruz

Sayan, "Buradan tekrar uyarıyorum. Amacımız atacağımız her adımı regülasyon ile sağlamak değil. İstiyoruz ki ilişkimiz reel bir zemine otursun. Biz sanal ofislerle kurulan muhataplık ilişkisi yerine öncelikle vatandaşlarımızın sorunlarına hızlı bir şekilde cevap verecek, gerçekçi ve somut bir ilişki kurulmasını istiyoruz. Mevcut durumdaki ilerleyişi yeterli bulmuyoruz bu ilişki biçiminin düzelmesi için gerekli adımları 2021 yılında atmıştık. 2022 yılında da çok daha güçlü adımlar atacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" sözleriyle bu konuda müsamaha göstermeyeceklerine dikkat çekti.


Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
CHP'den hükümete çağrı: Zamlar geri çekilmezse açlığa terk edilmiş olacak
CHP'den hükümete çağrı: Zamlar geri çekilmezse açlığa terk edilmiş olacak
DP lideri Gültekin Uysal'dan Tansu Çiller açıklaması
DP lideri Gültekin Uysal'dan Tansu Çiller açıklaması
Bakan Kurum: Hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz
Bakan Kurum: Hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de
Vergi başmüfettişlikleri ile müfettişliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'de
8 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları
8 Şubat 2022'den önemli gündem başlıkları

Bu Habere Tepkiniz

MEB'in yönetici sınavları ile ilgili iki önemli karar

MEB'in yönetici sınavları ile ilgili iki önemli karar

MEB yönetici görevlendirme sözlü sınavına ilişkin iki iptal kararı
Bakanlıktan, akademisyenlerin harcırahları konusunda önemli görüş!

Bakanlıktan, akademisyenlerin harcırahları konusunda önemli görüş!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akademisyenlerin kurumlar arası nakil hakları olmadığından dolayı sürekli görev yolluğu ödemesi yapılmasına imkan bulunmadığı yönünde görüş verdi!
Sevgililer Günü'ne Özel Termal Otel Fırsatı

Sevgililer Günü'ne Özel Termal Otel Fırsatı

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1694553.271972MEMURLAR.NET/B27242607.327994157;dc_trk_aid=519985907;dc_trk_cid=166031252;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Danıştay 5. Dairesi hakim ve savcı adaylığı sınav sorusunu hatalı buldu

Danıştay 5. Dairesi hakim ve savcı adaylığı sınav sorusunu hatalı buldu

Danıştay 5. Dairesi, 2020 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Sınavının bazı soruları için açılan davaya ilişkin kararı onadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlik Meslek Kanununa sendikalar dava açabilir mi?

Öğretmenlik Meslek Kanununa sendikalar dava açabilir mi?

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sendikalar tarafından bir çok açıklama yapılmıştır. Açıklamaların en önemli kısmını da kanun teklifinin (TBMM'de kabule edilen yasanın) öğretmenlik meslek kanunundaki beklentileri karşılamayacağı noktası oluşturmuştur. Evet kanunda kabul gören hususlar vardır fakat bir meslek kanununda olması gereken hususların yer almadığı iddiaları kamuoyu önünde tartışılmıştır.
3600 ek göstergenin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu!

3600 ek göstergenin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu!

Yapılan açıklamalar neticesinde 3600 ek göstergenin çıkarılacağı hemen hemen kesinleşti. Cumhurbaşkanı seçim beyannamesini açıkladığı konuşmasında; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3.600'e çıkarılacağını ifade etmişti.
İstifa eden memurlardan, peşin ödenen aylık tutarı geri alınır mı?

İstifa eden memurlardan, peşin ödenen aylık tutarı geri alınır mı?

İstifa eden memurların, peşin ödenen aylık sorunu ve emekliliğe etkisi
Emniyet, 2022 yılı genel atama çalışmalarına başladı

Emniyet, 2022 yılı genel atama çalışmalarına başladı

Emniyet 2022 yılına ait atama takvimini 4 ve 5 numaralı genelgelerle açıkladı.
Memurların yer değiştirmesi ile ilgili son noktayı Danıştay İDDK koydu

Memurların yer değiştirmesi ile ilgili son noktayı Danıştay İDDK koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali için açılan davada verilen ret kararını onadı.
Kamudaki 'performans sistemine' ilişkin Danıştay'dan kritik karar

Kamudaki 'performans sistemine' ilişkin Danıştay'dan kritik karar

Personele ilişkin düzenlemeler yönetmelik ile yapılmazsa keyfilik oluşur
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 18 şubat 2022
TURKOVAC artık 81 şehirde

TURKOVAC artık 81 şehirde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Turkovac’ın gitmediği il kalmadı. Aşı olmayan kalmasın! Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimizdeyiz."
23 soruda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik

23 soruda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik

23 Soruda Öğretmenlerin Uzman Öğretmenlik Ve Başöğretmenlik Sürecinin Nasıl İşleyeceğini Cevaplamaya Çalıştık. İşte Sorular Ve Cevapları;
Araç alacaklar dikkat!

Araç alacaklar dikkat!

Araç sahibi olmak isteyen birçok kişi güncel taşıt kredisi faiz oranları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda taşıt kredisi güncel faiz oranlarını araştıranların sayısı da arttı. 'Otomobil fiyatlarında indirim bekleniyor mu?' sorusunu sektör temsilcileri yanıtladı.