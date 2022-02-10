Jandarma, 2022 yılı kati muhtemel atamalarını açıkladı

2022 yılı genel atamaları kapsamında; 1, 2 ve 3'üncü dereceli hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan sıralı hizmet bölgesine atandırılacak personele yönelik olarak belirlenen hazırlık tebligatları yayımlandı.

Sıralı hizmet bölgesine öncelikli olarak atanmak isteyen personelin talepleri incelenerek, bu personelden talebi uygun görülenlere kati tebligat verilmiş, uygun görülmeyenlere ise tebligat verilmemiş olup başvuruda bulunan personele ayrıca cevap verilmeyecek.

Sıralı hizmet bölgesine öncelikli olarak atanma talebinde bulunan personele yönelik olarak;

a) Muhtemel tebligat alan ve öncelikli olarak sıralı hizmet bölgesine atanmak isteyenler , sıralı hizmet bölgesine tebligat aldım , şartsız Ve öncelikli olarak sıralı hizmet bölgesine atanmak istiyorum seçeneğini,

b) Tebligat almadığı halde sıralı hizmet bölgesine öncelikli olarak atanmak isteyen personel, sıralı hizmet bölgesi tebligatı almadım, sıralı hizmet bölgesine şartsız ve öncelikli olarak atanmak istiyorum seçeneğini işaretleyerek, Şubat ayı içerisinde Atama/Dilekçe/Atama Dilekçesi Giriş/Talep Giriş menüsü üzerinden talepte bulunulabilecek.

Ayrıca görevli olduğu 1, 2 ve 3'üncü sıralı hizmet bölgelerinde (batıda) hizmet süresini tamamlayarak çıkış tebligatı alan ve temdit başvurusunda bulunacaklardan, temdit talebinin uygun görülmemesi halinde şartsız ve öncelikli olarak sıralı hizmet bölgesine atanma isteğinde bulunanların yayımlanacak emirler doğrultusunda tercih ve dilekçe işlemlerini yürütmesi gerekmektedir.