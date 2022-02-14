5 Kamu kurumu 156 personel almak için ilana çıktı
Üsküdar Belediyesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve 3 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Yozgat Bozok Üniversitesi 21 sözleşmeli personel alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi 21 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 şubat 2022
Bozok Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Üsküdar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 1 Nisan 2022
Üsküdar Belediyesi ilanı detayları için tıklayınız
Türk-Alman Üniversitesi 10 sözleşmeli personel alacak
Türk-Alman Üniversitesi 10 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 şubat 2022
Türk-Alman Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Karabük Üniversitesi 64 sözleşmeli personel alacak
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Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 28 şubat 2022
Türk Hava Kurumu Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
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