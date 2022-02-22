Israrlı takıbe ağır ceza geliyor

Bu zamana kadar hep mağdur odaklı çalışmaların yapıldığının altını çizen ve bu yıldan itibaren fail odaklı çalışmaların da başlatıldığını dile getiren Bakan Yanık SABAH'a şunları anlattı:

ÖNCEKİ ÇALIŞMALARA EK YAPILIYOR

Kadına yönelik şiddetle ve aile içi şiddetle mücadelede kararlıyız. Mücadelede büyük rol Bakanlığımızda. Kadına yönelik şiddetle ve cinsel istismarla mücadelede, bizim çalışmalarımızın 2 temel ayağı var. Birincisi önleyici hizmetler kapsamında eğitim faaliyetleri, farkındalık çalışmaları, önleyici tedbirlerin alınması mevzuat gerekiyorsa mevzuatla ilgili çalışmalara katılmak gibi bütün eğitsel ve önleyici arka planı hazırlamak. İkinci tarafı ise koruyucu ve takip edici, hak savunuculuğu yaptığımız diğer tarafı. AK Parti hükümetleri olarak 20 yıldır izlediğimiz bir yol var. Yaptığımız her çalışma bir öncekinin devamı.

FAİL ODAKLI ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Bugüne kadar mücadelemizi ağırlıklı olarak mağdur odaklı gerçekleştiriyorduk. Mağduru korumaya, güvenlik tedbirleri almaya odaklandık. Mağdur odaklı çalışmamızı bir tarafa bırakmaksızın, onlar aynı etkinlik ve yoğunlukta devam ederken, öbür taraftan da fail odaklı yaklaşımı hayata geçireceğiz. Failin sadece emniyet tedbirleriyle, koruma kararlarıyla mağdurdan uzak tutulması ile bu sorunun tümüyle ortadan kalkmadığını hepimiz gördük.

Failin rehabilite edilmesi, sorun çözme tekniklerini, kendisini iyileştirecek yöntemleri öğrenmesi ve bir daha şiddet ve benzeri davranış biçimlerine tevessül etmemesi için çalışıyoruz. Fail odaklı yaklaşımda yine diğer kuruluşlarımızla birlikte iş birliği içindeyiz. Adalet Bakanlığı tedbir kararları verirken; failin rehabilitasyonuna ilişkin çalışmalarda ana paydaşımız Sağlık Bakanlığı olacak. Bizim bakanlığımız da bu süreçte takip eden ve bu tedbirin uygulanıp uygulanmadığını izleyen taraf olacak.

HAYATI CEHENNEME ÇEVİRENE AĞIR CEZA

Şiddetin önlenmesi ve şiddete karşı mücadele ile ilgili tedbir kararlarının tamamen caydırıcı olması için çok daha kapsamlı, daha büyük boyutlu, daha kuşatıcı bir davranış biçimi geliştireceğiz. Israrlı takip suç kapsamına alınacak. Israrlı takibin suç kapsamına alınması mağdurların korunması ve tedbir kararlarının etkin bir biçimde uygulanması bakımından önemlidir. Israrlı takiple insanların hayatını cehenneme çevirenlere en ağır cezalar verilecek.

YÜZDE 92 SİNİN TEDBİR KARARI YOK

Kadın cinayetlerinin önlenmesi noktasında tedbir kararları var. Bu tedbir kararlarının yanı sıra önleyici eğitim tedbirleri, sağlık tedbirleri, fail odaklı yaklaşımlar, failin rehabilite edilmesi, toplumsal farkındalık çalışmaları da yürütüyoruz. Kadın cinayetlerinin analizine baktığımızda öldürülen kadınların sadece yüzde 8'i sadece uzaklaştırma, koruma tedbiri aldırmışlar. Geriye kalan yüzde 92'nin böyle bir talebi bile yok. Tedbir kararları kuşkusuz önemli ancak şiddetin önlenmesi ve şiddete karşı mücadele ile ilgili tedbir kararının ötesinde daha geniş kapsamlı, daha büyük boyutlu, daha kuşatıcı, kapsayıcı bir davranış biçimini konuşmamız gerekiyor.

TOPLUM VİCDANINA AÇILMIŞ KOCA BİR GEDİK

Her kadına yönelik şiddet, kadın cinayeti vakası toplumun vicdanında, toplumun merhamet duvarında açılmış bir gedik. 6284 sayılı kanun kapsamındaki koruma kararlarından, sadece kadınlar yararlanıyormuş algısı oluşuyor ama bu doğru değil. 6284 sayılı kanun kapsamındaki tedbir kararları sadece kadınlar için değil bütün mağdurlar içindir. Kadın, erkek, anne, çocuk rollere bakılmaksızın herkes için uygulanabilir, ayrıca ısrarla takip mağdurları da tedbir kararı talep edebilirler.

Fatma GÖKSU