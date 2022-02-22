Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 22 Şubat 2022 15:04
Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkanlığı'na 75 zabıta memuru alımı yapılacaktır.
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
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