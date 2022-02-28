5 Kamu kurumu 112 personel almak için ilana çıktı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve 3 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Sahil Güvenlik Komutanlığı 12 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı ilanı için son başvuru tarihi 7 mart 2022
Sahil Güvenlik İlanı detayları için tıklayınız
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 35 İşçi Alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ilanı için son başvuru tarihi 5 mart 2022
Kıyı Emniyeti ilanı detayları için tıklayınız
Yıldız Teknik Üniversitesi 31 sözleşmeli personel alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi ilanı için son başvuru tarihi 14 mart 2022
YTÜ ilanı detayları için tıklayınız
Samsun Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak
Samsun Üniversitesi, ilanı için son başvuru tarihi 14 mart 2022
Samsun Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Balıkesir Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi ilanı için son başvuru tarihi 14 mart 2022
Balıkesir Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız