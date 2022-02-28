İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
İstanbul Bağcılar Belediyesi 50 zabıta memur alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Şubat 2022 11:02
İstanbul Bağcılar Belediye Başkanlığı'na zabıta memuru alımı yapılacaktır.
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI
İstanbul ili Bağcılar Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda kadro unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
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