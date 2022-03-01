4 Üniversite 180 personel almak için ilana çıktı
Akdeniz Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve 2 diğer üniversite çok sayıda akademik ve sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Bursa Teknik Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak
Bursa Teknik Üniversitesi 30 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 mart 2022
Bursa Teknik Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
OSTİM Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 59 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 mart 2022
Ostim Teknik Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Akdeniz Üniversitesi 24 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Akdeniz Üniversitesi 24 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 15 mart 2022
Akdeniz Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 67 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 15 mart 2022
Avrasya Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız2 Kamu kurumu 12 bin 823 personel almak için ilana çıktı Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız