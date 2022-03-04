Milli Eğitim Bakanlığından 'müfettişlere soruşturma' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu'ndaki başmüfettişin okul müdürünü görevden almak için sicilini bozduklarını içeren yazışmayı yanlışlıkla 20 kişilik müfettiş grubuna gönderdiği iddiaları basın yayın organlarında yer almıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili haberler üzerine bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada 1 Şubat 2022 tarihinde ilgili müfettişler hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı, çalışmaların tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütülmekte olduğu belirtildi.