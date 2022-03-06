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Bakan Kirişci'den ayçiçek yağı stoğu açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak bazı temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Türkiye'nin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunduğunu ifade etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 06 Mart 2022 09:41
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Bakan Kirişci'den ayçiçek yağı stoğu açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı iddialarına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Kirişci, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı ve bu nedenle piyasa fiyatlarının arttığı bilgilerinin gerçeği yansıtmayan spekülasyonlar olduğunu söyledi.

Türkiye'de ayçiçeği üretiminde son yıllarda önemli artışlar yaşandığını belirten Kirişci, "Toplam ayçiçeği üretimimiz 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 artmıştır. Ayçiçeği üretimindeki son yıllardaki artışa rağmen yurt içindeki tüketimin artması ve pandemi koşullarında artan talep nedeniyle ihtiyacımızın bir kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeler yakından takip edilmekte olup, bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda alternatif ülkeler ve alternatif yağ çeşitleri için gerekli çalışmalar yapılmış, ayrıca ayçiçeği yağ ihracatı da durdurularak, mevcut stokların yurtiçi tüketimi karşılayacak şekilde yönetilmesi sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır"

Ülke genelindeki yağış durumunun ayçiçeği ve kanola gibi yağlı tohumlu bitkilerin üretimine olumlu yansıdığına dikkati çeken Bakan Kirişci, "Bu çerçevede Çukurova bölgesinde başlayacak ilk hasada kadar gerekli her türlü planlama yapılmıştır. Ülkemizin 1-1,5 aylık tüketimimize ancak yetecek kadar ayçiçek tohumu ve yağ stoku bulunduğu iddiaları tamamıyla gerçek dışıdır. Gerek üretimimiz, gerek sektörün tedarikleri ve devir stoklarımız dikkate alındığında ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Netice itibarıyla kamuoyuna yansıyan iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, halkımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değildir" dedi.

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