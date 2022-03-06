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Türkiye kadın profesör oranı ile Avrupa ülkelerini geride bıraktı

YÖK'ün verilerine göre, 2020'de 81 bin 661 olan kadın akademisyen sayısı, 2021'de 2 bin 199 kişi arttı, böylece kadın akademisyenlerin oranı yüzde 45'in üzerine çıktı. Kadın profesör oranının yüzde 32,5 olduğu Türkiye, She Figures Avrupa Raporuna göre, bu oran ile yüzde 26,18 ortalamaya sahip AB ülkelerini de geride bıraktı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 06 Mart 2022 11:14
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Türkiye kadın profesör oranı ile Avrupa ülkelerini geride bıraktı

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) verilerine göre, 2020'de 81 bin 661 olan kadın akademisyen sayısı, 2021'de 2 bin 199 kişi arttı, böylece kadın akademisyenlerin oranı yüzde 45'in üzerine çıktı.

AA muhabirinin YÖK istatistiklerinden ve Avrupa Komisyonunun kadın akademisyen verilerinden (She Figures) derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 129'u devlet, 74'ü vakıf ve 4'ü vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 207 yükseköğretim kurumunda, 8 milyon 240 bin 597 öğrenci, 93 bin 126 öğretim üyesi, 90 bin 475 öğretim elemanı bulunuyor.

Ön lisans düzeyindeki 3 milyon 114 bin 623 öğrencinin 1 milyon 608 bin 714'ü, lisans düzeyindeki 4 milyon 676 bin 657 öğrencinin 2 milyon 224 bin 529'u, yüksek lisans düzeyindeki 343 bin 569 öğrencinin 177 bin 977'si ve doktora düzeyindeki 106 bin 148 öğrencinin 50 bin 590'ı kız öğrencilerden oluşuyor.

Yükseköğretimdeki erkek öğrenci sayısı yüzde 51 oranı ile 4 milyon 178 bin 787, kız öğrenci sayısı ise yüzde 49 oranı ile 4 milyon 61 bin 810 olarak hesaplanırken, 2002'de yüzde 42 olan kız öğrenci oranı, üniversitelerin ülke geneline yaygınlaşmasıyla yüzde 49'a yükseldi.

- Kadın araştırma görevlileri ile öğretim görevlilerinin sayısı erkekleri geçti

Türkiye'deki üniversitelerde, akademisyen sayısı 2003'te 74 bin 134 iken bu sayı, 2021'de 183 bin 601'e ulaştı. Bu akademisyenlerin 99 bin 741'i erkek, 83 bin 860'ı kadınlardan oluştu.

Kadın akademisyenlerin, 2020'de 81 bin 661 olan sayısı, geçen yıl 2 bin 199 kişi arttı. Böylece, toplam akademisyenler içinde kadın akademisyenlerin oranı yüzde 45'in üzerine çıktı.

Akademide kadın araştırma görevlileri ile kadın öğretim görevlisi sayısı da erkek akademisyen sayısını geride bıraktı. Türkiye'de 27 bin 160'ı kadın, 25 bin 223'ü erkek olmak üzere 52 bin 383 araştırma görevlisi, 19 bin 330 kadın, 18 bin 762 erkek öğretim görevlisi bulunuyor.

- Akademide 10 bin 618 kadın profesör görev yapıyor

Kadın akademisyenlerden 10 bin 618'i profesör, 7 bin 984'ü doçent, 18 bin 768'i doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Kadın profesör sayısının 10 bin 11 olduğu bir önceki yılla kıyaslandığında, yaklaşık bir yılda 607 kadın profesörlük unvanı aldı.

Türkiye'deki profesörlerin yüzde 32,5'ini kadınlar oluşturuyor. She Figures Avrupa Raporu'nun son verilerine göre, Türkiye, yüzde 32,5 kadın profesör oranı ile yüzde 26,18 ortalamaya sahip AB ülkelerini geride bıraktı.

- 207 üniversitede 112 Kadın Çalışmaları Merkezi bulunuyor

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerde çeşitli adlarla kurulan Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde, ilgili akademik birimlerle çeşitli çalışmalar yapılıyor.

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Kadın akademisyenlerin araştırma ve inovasyonda daha çok yer alması için ilgili kurumlar ile iş birliği komisyonu oluşturuldu. YÖK bünyesinde, akademide üst düzey kadın yöneticilerin sayılarının ve görünürlüklerinin daha da artması için faaliyetler yürütülüyor. Bu kapsamda, Türkiye'de 207 yükseköğretim kurumunda 112 Kadın Çalışmaları Merkezi faaliyet gösteriyor.

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