Bakanlık, uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı ataması yapacak

Sağlık Bakanlığının "2022 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ilgili maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kurayla yapılacak.

Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde "https://yhgm.saglik.gov.tr" yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde gerçekleştirilecek.

Kura yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştirecek. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak. Kesinleştirilmeyen başvurular ise dikkate alınmayacak. Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecek.

2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların resmi kurumlardan alacakları Türk soylu olduklarına dair belgeyi başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekecek.

Başvuracak adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak en fazla 10 tercih yapabilecek. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecek.

Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler 15-28 Mart tarihleri arasında PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecek. Başvurusunu iptal ettirenler kuraya yeniden başvuramayacak.

İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek elektronik ortamda itirazlar alınacak ve sonuçlar PBS üzerinden ilan edilecek.

Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 97'nci maddesindeki süreler dikkate alınacak. Ancak bu durumda olanlardan kura son başvuru tarihi itibarıyla engel hallerinin bitimine bir ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecek.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacak. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacak.

İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Belgeleri eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların da başvuruları geçersiz sayılacak.

Kura sonrasında kadrolara yerleşen adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak ve arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları gerçekleştirilecek. Arşiv araştırması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

5335 sayılı Kanun kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilecek. Ancak aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Sağlık Bakanlığı tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecek.

Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler ile emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar, belirtilen yaş haddini dolduranlar ve 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar kuraya başvuramayacak.

- Atama kurası takvimi

İlanda yer alan "2022 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Takvimi"ne göre, PBS üzerinden başvurular 8 Mart Salı gününden 14 Mart Pazartesi saat 18.00'e kadar yapılacak.

Başvuru değerlendirme sonuçları 24 Mart Perşembe günü PBS üzerinden ilan edilecek. İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 24 Mart Perşembe gününden 25 Mart Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 30 Mart Çarşamba PBS üzerinden açıklanacak.

Kura çekimi 31 Mart Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar, 15 Nisan Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar, kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim edecek.