TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak
TCDD, 180 tren teşkil işçisi alacak başvurular 'İŞKUR' üzerinden yapılacak. Son başvuru tarihi 11 mart 2022
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 07 Mart 2022 07:55
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
180 TREN TEŞKİL İŞÇİSİ ALIM İLANI
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerine Belirsiz Süreli İşçi Olarak 180 Tren Teşkil İşçisi Alınacaktır.
İşgücü talepleri 07.03.2022 - 11.03.2022 tarihleri arasında İŞKUR'da yayınlanacaktır.
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