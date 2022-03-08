AK Parti MYK'da sağlıkta şiddete yeni tedbirler ele alındı

Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemenin çalışmaları sürüyor. Konu, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda gündeme gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Koca ile düzenlemenin detaylarını istişare ettiği öğrenildi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, düzenleme ile ilgili sunum yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise gün boyu yasa çalışmasıyla ilgili yoğun bir görüşme trafiği yürüttü.

Bakan Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi

Sağlık Bakanı Koca, MYK toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgi verirken yapılması gerekenleri de anlattı. Koca, akşam saatlerinde de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Adalet komisyonu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, düzenlemenin çerçevesi hakkında kapsamlı değerlendirme yapıldı.

Bakan Koca: "Sağlık çalışanlarımız mutlu edilmeli"

Yasa çalışması ile ilgili değerlendirme yapan Koca, "85 milyon vatandaşımızın memnuniyeti için çalışıyoruz. Bunun için de hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın mutlu edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.