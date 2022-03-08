4 Kamu kurumu 107 personel almak için ilana çıktı
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve 2 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Mart 2022 07:55
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 53 sözleşmeli alacak
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 53 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 mart 2022
Devlet Tiyatroları ilanı detayları için tıklayınız
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 8 sözleşmeli personel alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 8 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 mart 2022
Hacı Bayram Veli Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınızKıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 8 İşçi Alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 8 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 13 mart 2022Kıyı Emniyeti ilanı detayları için tıklayınız
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 mart 2022Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız