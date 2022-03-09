Chelsea'yi almak için kolları sıvadı

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında Rus Oligarklar yurt dışındaki mal varlıklarını satmaya başladı. Birçok ülkenin birer birer yaptırım uygulamalarının ardından İngiltere'de yaşayan Rus milyarder Roman Abramovich'in de elindeki birçok mal varlığını satmaya başladığı öğrenildi. Premier Lig devi Chelsea'yi satma kararı alan Roman Abramovich futbol takımını satıp gelirini savaş mağdurlarına bağışlayacağını açıklamıştı.

Chelsea'ye talip oldu

Birçok Avrupa ülkesinde ve İngiltere'de de yatırılmaları bulunan Türk iş adamı Muhsin Bayrak, Chelsea'nin satışa çıktığını duyar duymaz düğmeye basarak takımın alınmak için girişimlerde bulundu. İlk olarak teklif veren AB Grup Holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak tüm hazırlıkları yaptıklarını, ilk temasın Perşembe günü Londra'da gerçekleşeceğini belirtti.

Bodrum'daki yaptığı dev projelerin başında duran Muhsin Bayrak İhlas Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Chelsea'yı almakta kararlı olduklarını belirten Bayrak "Biz AB Grup Holding olarak, Chelsea takımına alıcı olduk. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Perşembe günü heyetimiz Londra'da olacak ve resmi girişimleri yapmış olacağız" dedi.

Ticarette dünya çapında Türkiye'nin en güvenilir ülkeler arasında olduğunu dile getiren Bayrak "Globalde çok güçlü, şu anda 5 ülkede çok büyük işler yapıyoruz. Bizim ve Türkiye'nin, Türk iş insanlarının gücünü göstermemiz gerekiyor. Türk şirketleri dünyanın her yerinde olmalı. Türkiye çok büyük bir ülkedir. Bu kulübü de satın aldığımız zaman gerek holdingimiz için gerekse Türkiye'miz için çok büyük bir prestij olacak. Biz hesabımızı kitabımızı yaptık. Bizim ticaretimizi sarsmayacak şekilde ayarlamalarımızı yaptık ve Chelsea'ye talip olduk. Dünyada bizden başka alıcılar da var şu anda. Dünya sermayesinin en güvenilir limanı Türkiye'dir. Satın alma detaylarını açıklamayayım. Perşembe günü kamuoyu ile paylaşacağım gelişmeleri. İnşallah biz önümüzdeki 2 hafta içerisinde bütün ülkemize 85 milyon insanımıza paylaşırız. İnşallah bu takımı alırsak ülkemize armağan ediyor olacağız. Türk bayrağını Londra'da dalgalandırıyor olacağız" şeklinde konuştu.