4 Kamu kurumu 173 personel almak için ilana çıktı
TÜBİTAK, TCDD,ATO ve Anadolu Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 14 Mart 2022 07:58
TÜBİTAK, 74 personel alacak
TÜBİTAK, 74 personel alacak. Son başvuru tarihi 4 nisan 2022
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TCDD, 82 İşçi Alacak
TCDD, 82 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 29 mart 2022
TCDD ilanı detayları için tıklayınız
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022
ATO ilanı detayları için tıklayınız
Anadolu Üniversitesi 7 sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı alacak
Anadolu Üniversitesi 7 sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı alacak. Son başvuru tarihi 28 mart 2022
Anadolu Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız