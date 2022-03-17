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Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak düşürme noktasında kararlıyız

Londra'nın tarihi finans merkezi City of London'daki Mansion House'ta düzenlenen "İngiltere - Türkiye Yeşil Finansman Konferansı'nın açılış konuşmasını yapan Bakan Nebati, "Bu noktada, son dönemde küresel emtia fiyatları, tedarik zincirlerindeki sıkıntılar, döviz kuru gelişmeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın etkisi ile artış kaydeden enflasyonu kalıcı olarak düşürme noktasında kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mart 2022 15:43
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Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak düşürme noktasında kararlıyız

Bakan Nebati, Londra'nın tarihi finans merkezi City of London'daki Mansion House'ta düzenlenen "İngiltere - Türkiye Yeşil Finansman Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı.

Türkiye'nin 2021 yılında gerçekleştirdiği yüzde 11 büyüme ile G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu hatırlatan Bakan Nebati, "Dünya genelindeki olumsuz koşullara rağmen, 2022 yılına ait ilk veriler ekonomimizdeki büyüme trendinin devam edeceğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Nebati, "İhracatımız 2021 yılında yüzde 32,8 artış göstererek 225 milyar doları geçmiş ve böylece tarihteki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. İhracattaki artış eğilimi bu yıl da devam etmekte olup, 2022 yılı şubat ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat 231,9 milyar dolar seviyesine yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Ekonomik Modeli kapsamında alınan önlemler sayesinde, son dönemde toplam istihdam ve ihracat rakamlarının tarihteki en iyi seviyelerine ulaştığını kaydeden Nebati, "Makroekonomik istikrarı güvence altına almak, katma değeri yüksek üretimi artırmak ve cari dengeyi sağlamak modelimizin temel öncelikleri arasındadır." dedi.

Bakan Nebati, son dönemde Türkiye'deki yatırımları ve rekabet gücünü artırmak ve finansal istikrarı güvence altına almak amacıyla çeşitli uygulamaların hayata geçirildiğini hatırlattı.

- "Enflasyonu kalıcı olarak düşürme noktasında kararlıyız"

Küresel gelişmelere paralel olarak enflasyonun Türkiye'de de artış eğilimi kaydettiği belirten Bakan Nebati, "Bu noktada, son dönemde küresel emtia fiyatları, tedarik zincirlerindeki sıkıntılar, döviz kuru gelişmeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın etkisi ile artış kaydeden enflasyonu kalıcı olarak düşürme noktasında kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Bakan Nebati, "Olumsuz küresel gelişmelerin yanı sıra Türk lirasındaki değer kaybı enflasyondaki yüksek seyirde belirleyici olmuştur. Tarihsel olarak incelediğimizde döviz kurlarının enflasyonda temel belirleyici unsur olduğunu görmekteyiz." dedi.

- Kur korumalı TL korumalı hesapların tutarı 557 milyar TL

Türkiye'de kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarına yönelik uygulamanın sonucunda finansal istikrarın sağlanmasında önemli bir ilerleme sağlandığını belirten Bakan Nebati, "10 Mart 2022 tarihi itibarıyla bu hesapların toplam tutarı 557 milyar TL düzeyine ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemde uygulamayı planladığımız ilave yapısal politikalarla bu yöndeki kararlı adımlarımızı daha da hızlandırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Nebati, bu amaçla KDV sisteminin sadeleştirilmesi, gelir endeksli senet ihracı ve öncelikli sektör kredi programları gibi çeşitli uygulamaların devreye alınmasının planlandığını kaydetti.

Nebati şöyle devam etti:

"Yaklaşımımız, bu süreçte Türk ekonomisinin yeşil dönüşümünü hızlandırarak, karbonsuz bir ekonomik kalkınma ve büyüme modeli oluşturmak yönündedir. Yeşil finansmanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de başlattığı yeşil kalkınma devriminin mihenk taşlarından birisidir. 2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz ve yeşil dönüşüm vizyonumuz doğrultusunda uluslararası standartlarla uyumlu bir yeşil finansman ekosistemi oluşturma gayreti içerisindeyiz.

Türkiye'nin bu alandaki öncelikleri, 2022 ve 2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program ve Yeşil Mutabakat Eylem Planı aracılığıyla ülkenin temel politika belgeleriyle bütünleşmiştir."

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- Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 13'üncü, Avrupa'da 6'ncı

Türkiye'nin attığı adımlar sayesinde, yenilenebilir enerji konusunda dünyada örnek gösterilen bir ülke haline geldiğinin altını çizen Bakan Nebati, "2002-2021 döneminde yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payını yüzde 38,6'dan yüzde 53,9 seviyesine yükselttik. Böylece, Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 13'üncü, Avrupa'da 6'ncı sıraya yükselmiştir." değerlendirmesini yaptı.

- "Togg'un bu yıl içerisinde yollarda olmasını hedefliyoruz"

Son yıllarda karbon ayak izini düşüren ve çevreyi koruyan projelerin daha fazla talep görmeye başladığının altını çizen Bakan Nebati, "Ülkemiz de hızla büyüyen yeşil tahvil piyasasının aktif ve önemli oyuncuları arasında yer almak istemektedir." dedi.

Bu çerçevede, ülkemizde kamu ve özel sektör düzeyinde yeşil tahvil ve sukuk piyasasının altyapısını oluşturmak için önemli adımlar atıldığı hatırlatan Nebati, "Yeşil üretime yönelik AR-GE desteklerinin artırılmasına büyük önem vermekteyiz. Ayrıca Yerli elektrikli aracımız Togg'un bu yıl içerisinde yollarda olmasını hedefliyoruz. Ayrıca özel sektörümüz tarafından tam elektrikli ticari araçlara ve bataryalarına ilişkin büyük yatırımlar duyurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Enerji Verimliliği Kanunu'nda yaptığı değişiklikle binalar, tarım ve hizmet sektörlerinin enerji verimliliği desteklerinin kapsamına alındığını hatırlatan Bakan Nebati, "Ayrıca son dönemde, önde gelen Merkez Bankası ve düzenleyici kuruluşların üye olduğu, Finansal Sistemin Yeşillendirilmesi Ağı'na ülkemizin de üyeliği tesis edilmiştir. Ülkemiz uluslararası platformlarda yeşil finansmanın gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Nebati konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yeşil dönüşüm çalışmaları kapsamında; sera gazı emisyonlarının takibi hakkında yönetmeliğin AB mevzuatına uyumlu hale getirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Ulusal karbon fiyatlandırma mekanizması kurulmasına ilişkin çalışmalar yapılmaktadır. Sürdürülebilir ürün inisiyatifi politika çerçevesine ilişkin mevzuat hazırlanacaktır. Döngüsellik etiketi ve dijital pasaport uygulaması hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. "

Konferansaa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere'nin Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Anne Marie Trevelyan, Londra Finans Merkezi City of London'ın Belediye Başkanı Vincent Keaveny ve İngiltere'nin Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Müsteşarı Kenan Poleo da katıldı.

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