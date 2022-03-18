3 Kamu kurumu 348 personel almak için ilana çıktı
Adli Tıp Kurumu, Mersin BŞB ve İstanbul Beykoz Belediyesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 sözleşmeli personel alacak
Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; Ek-1'de yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 15 Büro Personeli, 11 Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager), 25 Laborant, 6 Mühendis, 13 Biyolog, 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Teknisyen, 1 İnfaz ve Koruma Memuru, 15 Sağlık Teknikeri, 3 Hemşire ile 25 Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. İlanın son başvuru tarihi 1 nisan 2022
Adli Tıp Kurumu ilanı detayları için tıklayınız
Mersin Büyükşehir Belediyesi 198 İşçi Alacak
Mersin BŞB işçi alımı detayları için tıklayınız
İstanbul Beykoz Belediyesi 26 İşçi Alacak
İstanbul Beykoz Belediyesi, 26 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 19 mart 2022
Beykoz Belediyesi ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız