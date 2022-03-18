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3 Kamu kurumu 348 personel almak için ilana çıktı

Adli Tıp Kurumu, Mersin BŞB ve İstanbul Beykoz Belediyesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Mart 2022 08:11
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3 Kamu kurumu 348 personel almak için ilana çıktı

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 124 sözleşmeli personel alacak

Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere; Ek-1'de yeri, unvanı, niteliği ve özel şartları belirtilen 15 Büro Personeli, 11 Diğer Teknik Hizmet Personeli (Kimyager), 25 Laborant, 6 Mühendis, 13 Biyolog, 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 5 Teknisyen, 1 İnfaz ve Koruma Memuru, 15 Sağlık Teknikeri, 3 Hemşire ile 25 Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. İlanın son başvuru tarihi 1 nisan 2022

Adli Tıp Kurumu ilanı detayları için tıklayınız

Mersin Büyükşehir Belediyesi 198 İşçi Alacak

Mersin BŞB işçi alımı detayları için tıklayınız

İstanbul Beykoz Belediyesi 26 İşçi Alacak

İstanbul Beykoz Belediyesi, 26 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 19 mart 2022

Beykoz Belediyesi ilanı detayları için tıklayınız

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