Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığından:

1.4857 sayılı iş Kanunu ile mezkür Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10.000 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

2. Adaylar, ilanlara Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilir.

3. Başvurular, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15/03/2022 - 21/03/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

Kura Çekimi Yapılacak!

İŞKUR ile başvuru yapmış olan adayların merak ettiği konulardan bir diğeri de kura çekimi oldu. Bakanlık işçi değerlendirmesini Kura sistemi ile gerçekleştireceğini bildirdi. Kura Çekimi sadece tek bir yerde yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sadece Ankara 'da yapılacak. Buna göre;

Kura Yeri : ANKARA

Kura Tarihi : 06.04.2022

Kura Saat Dilimi : Gün Boyunca (09:00 - 18:00)

Kura Çekimi Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

İŞKUR tarafından Bakanlığa iletilen Nihai liste sonucuna göre Bakanlık 6 Nisan 2022 tarihinde uygulayacağu işlemleri için sonuçları kuranın izleyen günlerinde açıklanması bekleniyor.