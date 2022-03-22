Genel Kurul, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı
TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 22 Mart 2022 18:22
Genel Kurulda gündem dışı konuşmaların ardından İYİ Parti'nin "Hububat üretimi" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.
İYİ Parti'nin grup önerisinin oylanmasından önce iki kez toplantı yeter sayısı bulunamadı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Bu arada Türkiye'ye ziyarette bulunan Bosna Hersek gazileri, Genel Kurul çalışmalarını bir süre izledi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız