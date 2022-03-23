4 Kamu kurumu 65 personel almak için ilana çıktı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve 3 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Mart 2022 08:10
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 nisan 2022
memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 12 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 6 nisan 2022
memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
29 Mayıs Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Enerji ve Tabii Kaynaklar 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar 5 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 8 nisan 2022
Enerji ve Tabii Kaynaklar ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız