Yılın üçüncü enflasyon verileri 4 Nisan'da açıklanacak

Pazartesi günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,80, en yüksek yüzde 6,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,34) göre bir önceki ay yüzde 54,44 olan yıllık enflasyonun yüzde 60,95'e yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,81 artış göstermişti.

Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38,05'ten yüzde 44,78'e yükseldi.