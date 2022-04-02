KDV indi, fiyat aynı fark markete kaldı

Vatandaşın bütçesinde önemli yer edinen, enflasyon hesaplamasında da payı büyük olan gıda ve temizlik maddelerinde peş peşe indirim geldi. Şubat ortasında un, şeker, yağ, yumurta, çay, peynir gibi temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Temizlik ve hijyen ürünlerindeki indirim ise yüzde yüzde 10 yerine yüzde 8 olarak uygulanmaya başladı. Ancak fiyatlarda KDV indiriminin etkisiyle beklenen gerileme bir türlü yaşanmadı. Hatta bazı marketlerdeki ürünlerin, KDV indirimine rağmen arttığı gözlendi. Büyük bir market zincirinin mağaza müdürü, gazemize açıklama yaptı ve "Evet, fiyatlarda indirim yok. Çünkü depolardaki stoklar eridikten sonra indirimler yansıyacak" dedi. Mağazalara, yönetimden fiyatları aşağı çekmesine dair talimat gelmediğini söyleyen yetkili mağaza müdürü "Bu arada bazı ürünlere de zam geliyor. Örneğin 24'lük bebek bezi fiyatı bugün 68 lira. 14 Mart günü bu ürüne 5 lira zam yapıldı. 5 litre çamaşır suyu 44,95 TL. Bu ürüne de 17 Mart tarihinde zam gelmişti" dedi.

KDV İNDİRİMİ ÖNCESİ ZAM MI?

Bu fiyat artışının KDV indirimi olacağının önceden öğrenilmesi sonucu mu yapıldığını bilmediğini söyleyen yetkili "Biz indirim marketleri olarak bölgedeki fiyatları takip ediyoruz. Temel gıda ve temizlik grubunda indirim yok. Çok nadir birkaç ürünün fiyatı düşmüş. Makarna, pirinç, çay gibi ürünlerde bazı markalarda indirime gidilmiş. Fiyat politikası biraz buna göre şekilleniyor" dedi.

İNDİRİMİN YÜZDE 15 OLMASI GEREKİYOR

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, yapılmayan indirimler için tepkisini dile getirdi ve şunları söyledi: Artık bu işin bir sonuca bağlanması gerekiyor. Bugün bile fiyatların düşmek yerine arttığına dair şikayetler alıyoruz. Devlet, vergisinden feragat etti, vatandaşı ramazan öncesinde rahatlatmak istedi ve bu adımı attı ama ürün etiketlerinde beklenen olmadı. En az yüzde 8 indirim yapıldı. Bir de indirimi bekledikleri için sebepsiz yere şişirilen fiyatlar var. Onlar da geri alınmalı. Yani en az yüzde 15 indirim bekliyoruz.

KAAN ZENGİNLİ