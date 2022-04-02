THODEX vurgununda detaylar ortaya çıktı! 'Planlı ve hileli eylemler...

Ardında binlerce mağdur bırakan Thodex kripto para soruşturmasında iddianame tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 286 sayfalık iddianamede birçok detay ortaya çıktı.

ARNAVUTLUK'A KAÇTI

Savcılık, Thodex kripto para uygulamasının kapatılarak vatandaşların uygulamada bulunan paralarını çekememeleri üzerine kurucu şüpheli Faruk Fatih Özer'in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterileri dolandırıp Arnavutluk'a kaçtığına yönelik haberler bulunduğu, haberlerin hemen ardından vatandaşların dolandırıldığına ilişkin şikayet dilekçeleri vermeleri üzerine şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarından soruşturma başlatıldığı anlatıldı. 21 şüpheli, 2 bin 27 mağdurun yer aldığı iddianamede vurgunun miktarı 356 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

'SİSTEM BAKIMDA'

İddianameye göre, Faruk Fatih Özer liderliğinde kurulan "thodex.com" isimli internet sitesi üzerinden hesap açan mağdurların hesapları bloke edildi ve uzun süre hesaplarına giremedi. Kullanıcıların para çekme talepleri de yerine getirilmedi. "Sistemde bakım çalışması var" denilerek müşteriler oyalandı. Daha çok yatırımcı çekebilmek ve sisteme daha fazla para girişi sağlamak için reklamlarında ünlü isimler oynatıldı.

ARZU KAYA