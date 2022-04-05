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'Namaz kılıyor musunuz ki, oruç tutuyorsunuz?' diyen Müdüre suç duyurusu

Konya'da O.L.Y. (38) adlı kadın veli, özel kolejde 8'inci sınıf öğrencisi olan kızı A.K.U.'nun (13) etüdüne gelen okul müdür yardımcısı E.K. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Cumhuriyet Savcılığı'na 'Din ve vicdan özgürlüğüne hakaret ve aşağılama' suçundan şikayette bulundu. O.L.Y., E.K.'nin öğrencilere oruçlu olup olmadıklarını sorduğunu, aralarında kızının da bulunduğu oruçlu öğrencilere ise 'Dayanabilecek misiniz? Namaz kılıyor musunuz ki, oruç tutuyorsunuz?' dediğini iddia etti. Okul yönetimi ise kendilerine bu yönde bir şikayet gelmediğini hiçbir öğretmen ve yöneticinin öğrenciye bu tarz konularda karışmaya hakkının bulunmadığını belirtti.

Kaynak : DHA
Eklenme : 05 Nisan 2022 21:35
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Olay, geçen cumartesi günü özel bir kolejde meydana geldi. Veli O.L.Y.'nin iddiasına göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan kızı A.K.U.'nun burslu öğrenim gördüğü kolejde etüt dersinde sınıfa gelen okul müdürü E.K. öğrencilere oruç tutup tutmadıklarını sordu. Ardından oruç tutanlara önce "Dayanabilecek misiniz?" diye sorduğunu, öğrencilerin dayanabileceklerini söylemeleri üzerine de "Namaz kılıyor musunuz ki, oruç tutuyorsunuz?" dediği belirtildi. A.K.U., akşam iftarda annesi O.L.Y.'ye okulda yaşananları anlattı. O.L.Y. de dün okul müdür yardımcısı E.K. hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Cumhuriyet Savcılığı'na, 'Din ve vicdan özgürlüğüne hakaret ve aşağılama' suçundan şikayette bulundu.

'ANAYASAL SUÇ'

Müdür yardımcısı E.K.'nin anayasaya aykırı harekette bulunup suç işlediğini belirten O.L.Y., şunları söyledi:

"Benim kızım özel bir okulda okuyor. Orada cumartesi günü etüdünde gerçekleşen bir olay. Ortaokul müdür yardımcısı E.A., LGS'ye hazırlandıkları için çocuklara ramazan ayının bir gün öncesinden 'Oruç tutmayın. Bu sizin performansınızı düşürür' bu gibi söylemlerde bulunmuş. Cumartesi günü de kızım etüt dersine gitmişti. Yine o okul müdür yardımcısı sınıfa gelip çocuklara 'Kaç kişi niyetli?' diye soruyor. Birkaç çocuğun cevap vermesi üzerine müdür yardımcısı, 'Dayanabilecek misiniz?' diyor. Ardından öğrenciler de dayanabileceklerini söylüyor. Bunun üzerine müdür yardımcısı 'Namaz kılıyor musunuz ki, oruç tutuyorsunuz?' diyor. Ardından çocuklardan biri 'Evet, ben kılıyorum namazımı' diyor. Hoca hanım da diyor ki 'Beş vakit namazını mı kılıyorsun?'. Çocuk, 'Evet. Ben beş vakit namazımı kılıyorum ama okul sürecinde kılamıyorum" diyor. Hoca da 'O zaman benim niye haberim yoktu ki? Sen niye söylemedin? Biz sana yer ayarlardık' diyor. Akşam iftara geldiği zaman kızım bunu anlatırken o kadar kırılmış ki, bana bu şekilde anlattı. 'Siz namaz kılıyor musunuz ki, oruç tutuyorsunuz?' deyince büyük bir travma yarattığını düşündüm."

Müdür yardımcısı E.K. hakkında şikayetçi olduğunu belirten O.L.Y., "Hukukçu arkadaşlarımla konuştum. Bunun anayasal bir suç olduğunu, insan haklarının, çocuk hakları bünyesinde bir suç olduğunu söyledi. Türk Ceza Kanunu'nda da suç ihlali olduğunu da öğrendikten sonra savcılığa suç duyurusunda bulundum. Aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulundum. Çünkü bu çok hassas bir konudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hiçbir din otoritesinde bile 'Siz namaz kılıyor musunuz ki, oruç tutuyorsunuz' denilemez" diye konuştu.

'OKULA KORKARAK GİDİYOR'

Kızının okula korkarak gittiğini belirten O.L.Y., "Böyle bir olay ilk defa yaşanıyor. Zaten gelen okul müdür yardımcımız da bu sene okula atanmış bir müdür yardımcımız. Bu artık savcılığa intikal etmesi gereken bir konudur. Sadece benim çocuğumun buna maruz kaldığını düşünmüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hala bu şekilde öğretmenler olduğunu ve hala çocuklarımıza bu şekilde 'Siz oruç tutuyor musunuz? Tutmayın.' LGS ya da üniversiteye hazırlanan öğrencilere bir şekilde 'Oruç tutmayın, performansınız düşer' gibi şeyleri hiçbir öğretmenin deme hak ve hürriyetine sahip değildir. Çünkü bu ülkede din ve vicdan hürriyeti var. Kanunlarla belirlenmiş, anayasayla belirlenmiştir. Kızım çok üzgün ve bu süreçten sonra belki de psikolojik destek de alabiliriz. Okula korkarak gidiyor. Acaba yine 'Oruç tuttun, tutmadım mı' diye soracaklar korkusunu yaşıyor" dedi.

'KİMSEYE KARIŞMAYA HAKKIMIZ YOK'

Kolej yönetimi ise kendilerine konuyla ilgili iletilen bir şikayet olmadığını belirterek, okullarında hiçbir öğretmen ve yöneticinin, öğrenciye bu tarz konularda karışmaya hakkının bulunmadığını, bugüne kadar da böyle bir durumla karşılaşmadıklarını ifade etti.

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