Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Genel Kurulunda
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Genel Kurulunda
MEB'in bursluluk sınavına başvuru tarihi belli oldu
MEB'in bursluluk sınavına başvuru tarihi belli oldu
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
Borsa kapanış rekorunu tazeledi
İstanbul'da suya yüzde 29 zam
İstanbul'da suya yüzde 29 zam
Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti: Anne tutuklandı
Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti: Anne tutuklandı
Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, TBMM'ye sunuldu
Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, TBMM'ye sunuldu
Fiyat İstikrarı Komitesi 4. kez toplandı
Fiyat İstikrarı Komitesi 4. kez toplandı
İki aile sağlığı merkezi, iki farklı muayene!
İki aile sağlığı merkezi, iki farklı muayene!
Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli bahar yağışları geliyor
Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli bahar yağışları geliyor
İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'deki teftişe ilişkin açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'deki teftişe ilişkin açıklama
Çöl tozu, nefes darlığı, astım ve bronşiti tetikliyor
Çöl tozu, nefes darlığı, astım ve bronşiti tetikliyor
Diyarbakır'da zırhlı araç ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i polis 3 yaralı
Diyarbakır'da zırhlı araç ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i polis 3 yaralı
Bakan Bozdağ: Avukatlarla ilgili yeni adımlar atacağız
Bakan Bozdağ: Avukatlarla ilgili yeni adımlar atacağız
Bir ilimizde ramazan ve bayramda şebeke suyu ücretsiz olacak
Bir ilimizde ramazan ve bayramda şebeke suyu ücretsiz olacak
Prof. Ateş Kara: Sakin döneme girdik
Prof. Ateş Kara: Sakin döneme girdik
Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları
Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
3600 ek göstergede meslek grupları genişletilecek
3600 ek göstergede meslek grupları genişletilecek
Enerji faturası fiyatlara yansıyacak
Enerji faturası fiyatlara yansıyacak
Askerlere özel torba yasa geliyor
Askerlere özel torba yasa geliyor
Milletvekillerinin illere göre dağılımı belli oldu
Milletvekillerinin illere göre dağılımı belli oldu
'Emniyet mensuplarının intiharı arttı' iddialarına Bakan Yardımcısından yanıt
'Emniyet mensuplarının intiharı arttı' iddialarına Bakan Yardımcısından yanıt
KGM'den Adana Büyükşehir Belediyesinin iddialarına yanıt
KGM'den Adana Büyükşehir Belediyesinin iddialarına yanıt
Türkiye'nin en önemli ovalarından biri 'orman'a dönüşüyor
Türkiye'nin en önemli ovalarından biri 'orman'a dönüşüyor
Ali Yalçın: Maaş iyileştirmesi yapılmalı
Ali Yalçın: Maaş iyileştirmesi yapılmalı
Otel yapıp ev diye satan müteahhitlere kötü haber! Bakanlık devreye girdi
Otel yapıp ev diye satan müteahhitlere kötü haber! Bakanlık devreye girdi
Vaka sayıları açıklandı: 12 bin 647 yeni vaka, 40 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 12 bin 647 yeni vaka, 40 vefat
Otomobil satışlarındaki azalış martta hızlandı
Otomobil satışlarındaki azalış martta hızlandı
Bakanlıktan, İBB'nin ulaşımdaki zam talebinin reddedilmesi açıklaması
Bakanlıktan, İBB'nin ulaşımdaki zam talebinin reddedilmesi açıklaması
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, 'vergi ve ekonomi paketi'ni içeren Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 05 Nisan 2022 19:43
Yazdır
'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Genel Kurulunda

Teklifin tümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Erhan Usta, muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını desteklediklerini söyledi.

Finans sektöründe faaliyette bulunan bazı kurumlar için Kurumlar Vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılmasını da içeren düzenlemeyi eleştiren Usta, "Hükümet, Kurumlar Vergisi ile ilgili düzenleme getirmeye bayılıyor, 'Yönünün hiç önemi yok, ister düşürelim isterse çıkaralım ama illa her kanun teklifinde Kurumlar Vergisi'ne ilişkin bir düzenleme olsun.' diyor." dedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, düzenlemeyle Vergi Usul Kanunu'nun hileli işlem, sahte belge ve muhteviyatı yanıltıcı belge gibi konularını düzenleyen 359'uncu maddesindeki hapis cezaları üst sınırının yükseltileceğini, etkin pişmanlık uygulamasına benzer bir düzenleme getirileceğini, zincirleme suçlarda suç ve ceza arasında denge sağlanacağını belirtti.

Tarımsal üreticilerin aciz vesikasına bağlanan borçlarının Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kesin aciz vesikasına bağlanan tutar üzerinden faiz yürütülmeksizin takip edilmesinin, böylelikle üreticilerin ilave borç yükünden kurtarılmasının sağlanacağını ifade eden Kalaycı, MHP'nin, çiftçiler için yapılacak her girişime tam destek verdiğini söyledi.

MHP'nin, kanun teklifi kapsamında yüz binlerce vatandaşın yararlanacağı düzenlemelere desteğinin tam olduğunu ifade eden Kalaycı, şöyle konuştu:

"Tüm dünyayı sarsan salgının yaraları henüz tam sarılmamışken Rusya ile Ukrayna savaşının küresel enerji ve emtia fiyatlarını artırmasıyla tırmanan hayat pahalılığına karşı hükümetimiz, başta çalışanlar, emekliler, esnaf ve çiftçimize yönelik olmak üzere önlemler alıyor ve almaya devam ediyor. Emeklilerimize ve kamu çalışanlarına temmuz ayında enflasyon farkı olarak önemli oranda maaş zammı verilecek. Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisini yakından ilgilendiren ek gösterge çalışmasında sona gelindiği açıklandı. Anonim bir söz var, 'İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar.' Hiç kuşku yok ki yaparsa Cumhur İttifakı yapar ve yapıyor."

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "1 domates 5, 1 patlıcan 4, 1 sivri biber 2 lira olmuş. Bir kişilik türlü yemeği yapmanın maliyeti 50 lirayı geçmiş. 'Mutfakta yangın var' diyor Geçinemiyoruz Hareketi. Bu durumda Meclis ne yapıyor? Milletin dertlerine mi yoksa patronların, sermayedarların derdine mi bakıyor? Maalesef AKP-MHP iktidarı yalnızca patronlara, yandaşlara yaranmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Kanun teklifine yönelik eleştirilerini sürdüren Paylan, "Enflasyon yüzde 61 ise halkın enflasyonu yüzde 150 ise siz şirketlere yüzde 20 ile kredi veriyorsanız bu, bir servet transferidir." diye konuştu.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, kanun teklifinde, fiyat artışlarına çare olabilecek hiçbir önerinin yer almadığını savundu.

Türkiye'nin tarihindeki en yüksek enflasyonlardan birini yaşadığını söyleyen Şener, ÜFE ile TÜFE arsındaki farkın yüzde 59'a çıktığını ve bu kadar büyük farkın esnafı da zor durumda bıraktığını dile getirdi.

Ekonomi politikalarının yanlış olduğunu ve bunun tek sorumlusunun hükümet olduğunu ifade eden Şener, "Geldiğimiz nokta maalesef bir felaket. Fiyatlar korkunç, hiçbir şey alınamıyor, el sürülemiyor." dedi.

Kanun teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanırken birinci bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kanun teklifinin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ederken birleşime ara verdi.

Bilgiç, aradan sonra komisyonun yerini almaması üzerine yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Muhtar maaşlarını artıracak teklif bu hafta Genel Kurul'da
Muhtar maaşlarını artıracak teklif bu hafta Genel Kurul'da
Teklif kabul edildi: Seçim barajı yüzde 7'ye indi
Teklif kabul edildi: Seçim barajı yüzde 7'ye indi
Muhtar maaşlarını artıran teklif Komisyonda kabul edildi
Muhtar maaşlarını artıran teklif Komisyonda kabul edildi
TBMM'de asgari ücret gündeme oturdu
TBMM'de asgari ücret gündeme oturdu
İyi hal indirimine 'Bergen' örneği
İyi hal indirimine 'Bergen' örneği
Seçim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda
Seçim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda

Bu Habere Tepkiniz

Üniversitelerde akademik birim kuruluşunda kadro ihdası nasıl olmalı?

Üniversitelerde akademik birim kuruluşunda kadro ihdası nasıl olmalı?

Bu yazımızda, üniversitelerde fakülte, yüksekokul ve enstitülere kuruluş sürecinde memur ihdası yapılmasının önemine farkındalık çekmek adına bazı bilgilendirmelerde bulunacağız.
1000 komiser yardımcısı alımına başvurular başladı

1000 komiser yardımcısı alımına başvurular başladı

Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7.dönem ilk derece amirlik eğitimi sınavı için emniyet mensubu adaylar arasından başvurular alınmaya başladı
Sınavlara kalan süreler

Sınavlara kalan süreler

https://www.kitapsec.com/Konu/Sinav-Tarihleri.html
'Genel Müdür, makama ömür boyu kalmak için atanmamıştır' savunması yargıdan döndü

'Genel Müdür, makama ömür boyu kalmak için atanmamıştır' savunması yargıdan döndü

AB fonlarının azalmasından sorumlu tutularak görevden alma Danıştay'dan döndü
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
3 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

3 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

Enflasyon Mart ayında yüzde 5,46 çıktı. Memurlar için üçüncü aydan yüzde 15,3 enflasyon farkı oluştu.
Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

Mart ayı enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) saat tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu
MEB, dört ek ders sorusunu cevapladı

MEB, dört ek ders sorusunu cevapladı

MEB; Bir eğitim kurumunda görev yapmakta olan ve rutin müfredat kapsamında 30 saat, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında ise 10 saat olmak üzere haftada toplam 40 saat ders okutan genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenine, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 26'ncı maddesine göre ayrıca ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin dört ek ders sorusunu cevapladı.
MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

MEB yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı, yazılı ve sözlü sınavla 750 eğitim müfettiş yardımcısı kadrosuna atama yapacak.
Rektörün geçici görevlendirme yetkisine süre engeli!

Rektörün geçici görevlendirme yetkisine süre engeli!

Danıştay Sekizinci Dairesi, Rektörün geçici görevlendirme yetkisinin nakil sonucu doğuramayacağı gerekçesiyle süreli olarak yapılmayan işlemi iptal etti!
EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

EKPSS ile göreve başlayan 5510'a tabi memur nasıl emekli olur?

5510 Sayılı Kanunda bulunan engellilik nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanması kuralları bu yazıda açıklanacaktır
Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 mayıs 2022
Alparslan Büyük Selçuklu 21.Bölüm Önizleme

Alparslan Büyük Selçuklu 21.Bölüm Önizleme

Alparslan Büyük Selçuklu 21.Bölüm Önizleme hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 11 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı 80 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru 15 Nisan 2022.
İngiltere 9 yeni Covid-19 belirtisi açıkladı

İngiltere 9 yeni Covid-19 belirtisi açıkladı

İngiltere Sağlık Enstitüleri (NHS), resmi Covid-19 semptomları listesine 9 yeni madde daha ekledi. Bilim insanları bu durumun, insanların işyerlerinde ve okullarında Covid-19 'lu kişiyi daha kolay tanımasına yardımcı olacağını açıkladı. İşte NHS'nin resmi olarak kabul ettiği 12 semptom...