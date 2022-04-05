'Vergi ve ekonomi paketi' TBMM Genel Kurulunda

Teklifin tümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Erhan Usta, muhtar maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını desteklediklerini söyledi.

Finans sektöründe faaliyette bulunan bazı kurumlar için Kurumlar Vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılmasını da içeren düzenlemeyi eleştiren Usta, "Hükümet, Kurumlar Vergisi ile ilgili düzenleme getirmeye bayılıyor, 'Yönünün hiç önemi yok, ister düşürelim isterse çıkaralım ama illa her kanun teklifinde Kurumlar Vergisi'ne ilişkin bir düzenleme olsun.' diyor." dedi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, düzenlemeyle Vergi Usul Kanunu'nun hileli işlem, sahte belge ve muhteviyatı yanıltıcı belge gibi konularını düzenleyen 359'uncu maddesindeki hapis cezaları üst sınırının yükseltileceğini, etkin pişmanlık uygulamasına benzer bir düzenleme getirileceğini, zincirleme suçlarda suç ve ceza arasında denge sağlanacağını belirtti.

Tarımsal üreticilerin aciz vesikasına bağlanan borçlarının Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kesin aciz vesikasına bağlanan tutar üzerinden faiz yürütülmeksizin takip edilmesinin, böylelikle üreticilerin ilave borç yükünden kurtarılmasının sağlanacağını ifade eden Kalaycı, MHP'nin, çiftçiler için yapılacak her girişime tam destek verdiğini söyledi.

MHP'nin, kanun teklifi kapsamında yüz binlerce vatandaşın yararlanacağı düzenlemelere desteğinin tam olduğunu ifade eden Kalaycı, şöyle konuştu:

"Tüm dünyayı sarsan salgının yaraları henüz tam sarılmamışken Rusya ile Ukrayna savaşının küresel enerji ve emtia fiyatlarını artırmasıyla tırmanan hayat pahalılığına karşı hükümetimiz, başta çalışanlar, emekliler, esnaf ve çiftçimize yönelik olmak üzere önlemler alıyor ve almaya devam ediyor. Emeklilerimize ve kamu çalışanlarına temmuz ayında enflasyon farkı olarak önemli oranda maaş zammı verilecek. Milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisini yakından ilgilendiren ek gösterge çalışmasında sona gelindiği açıklandı. Anonim bir söz var, 'İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar.' Hiç kuşku yok ki yaparsa Cumhur İttifakı yapar ve yapıyor."

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "1 domates 5, 1 patlıcan 4, 1 sivri biber 2 lira olmuş. Bir kişilik türlü yemeği yapmanın maliyeti 50 lirayı geçmiş. 'Mutfakta yangın var' diyor Geçinemiyoruz Hareketi. Bu durumda Meclis ne yapıyor? Milletin dertlerine mi yoksa patronların, sermayedarların derdine mi bakıyor? Maalesef AKP-MHP iktidarı yalnızca patronlara, yandaşlara yaranmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Kanun teklifine yönelik eleştirilerini sürdüren Paylan, "Enflasyon yüzde 61 ise halkın enflasyonu yüzde 150 ise siz şirketlere yüzde 20 ile kredi veriyorsanız bu, bir servet transferidir." diye konuştu.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, kanun teklifinde, fiyat artışlarına çare olabilecek hiçbir önerinin yer almadığını savundu.

Türkiye'nin tarihindeki en yüksek enflasyonlardan birini yaşadığını söyleyen Şener, ÜFE ile TÜFE arsındaki farkın yüzde 59'a çıktığını ve bu kadar büyük farkın esnafı da zor durumda bıraktığını dile getirdi.

Ekonomi politikalarının yanlış olduğunu ve bunun tek sorumlusunun hükümet olduğunu ifade eden Şener, "Geldiğimiz nokta maalesef bir felaket. Fiyatlar korkunç, hiçbir şey alınamıyor, el sürülemiyor." dedi.

Kanun teklifinin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanırken birinci bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kanun teklifinin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler devam ederken birleşime ara verdi.

Bilgiç, aradan sonra komisyonun yerini almaması üzerine yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.