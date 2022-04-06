5 Kamu kurumu 129 personel almak için ilana çıktı
Muğla Milas Belediyesi, ODTÜ ve 3 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Muğla Milas Belediyesi 40 İşçi Alacak
Muğla Milas Belediyesi, 40 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 8 nisan 2022
Milas Belediyesi ilanı detayları için tıklayınız
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 8 sözleşmeli personel alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 8 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 22 nisan 2022
ODTÜ ilanı detayları için tıklayınız
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 11 sözleşmeli personel alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 11 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 nisan 2022
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Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 7 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 nisan 2022
Memurlarnet ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 63 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 21 nisan 2022Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız