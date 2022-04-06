Tutanaklar yayımlandı... FED faiz mi artıracak?
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar yayımlandı. Tutanaklar, önümüzdeki dönemde 50 baz puan artırımının gerekli olduğunun sinyalini verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Nisan 2022 21:23
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) son toplantı tutanaklarını yayımladı.
Tutanaklarda şu ifadeler yer aldı:
"Komite üyeleri geçtiğimiz ay 50 baz puanı artırımı güçlü şekilde değerlendirdiler.
Bir çok Fed üyesi bir veya daha fazla 50 baz puanlık artırımın gerekli olabileceğini ifade ettiler.
Fed'in önümüzdeki toplantıda 50 baz puan artırımın gerekli olabileceği sinyalini verdi.
Fed üyelerdi bilançonun aylık 95 milyar dolar azaltılmasına yönelik bir plan ortaya koydular."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız