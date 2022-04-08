Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,47 iken, bu anket döneminde yüzde 46,44 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 26,43'ten yüzde 28,41'e; 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,03 ve yüzde 17,68'e yükseldi.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,68 TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL olarak gerçekleşti. Dolar/TL'de 12 ay sonrası için beklenti 17,42'den 17,84 TL'ye çıktı.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,22 iken, bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.