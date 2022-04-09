Deprem sonrası AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 17.02'de ve 6,72 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bölgeden aldığımız bilgilerden şu ana kadar bize intikal eden olumsuzluk olmadığı şeklinde. İlgili arkadaşlarımız, bölge ile temas halindeler. Şu ana kadar can ve mal kaybı noktasında bize herhangi bir bilgi ulaşmamıştır" dedi.

"OLUMSUZ İHBAR YOK"

Deprem sonrası AFAD Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.