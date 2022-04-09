Prof. Dr. Naci Görür Malatya depremi sonrası uyardı

Malatya'nın Pötürge ilçesinde, saat 17:02'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Görür, "Arkadaşlar, Malatya- Pütürge/Tekederesi yöresinde 5,2'lik deprem oldu. Daha önce, 12/11/2021'de de burada 4,8 deprem olmuştu. Biliyorsunuz, 2020 Elazığ depreminden sonra büyük depremlerin Çelikhan- Erkenek hattına doğru kayacağını söylemiş yöneticileri uyarmıştım" dedi.

Prof. Görür, "Bugünkü deprem de gösteriyor ki depremler bu hatta doğru ilerliyor. Deprem zamanı bilinmez ama, yerel yöneticilerin dikkatli olup "Risk Azaltma Planlarını" hazırlayıp çalışmalarını yapmasında fayda vardır. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.