Fransa'da Macron ve Le Pen cumhurbaşkanlığı için yeniden yarışacak

Fransa'daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu önde bitiren Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen 2017'de olduğu gibi cumhurbaşkanlığı için yeniden yarışacak.

İçişleri Bakanlığının oy sayım sonuçlarına göre ülkede dün yapılan seçimde kullanılan oyların yüzde 97'si sayıldı.

Macron oyların yüzde 27,35'ini alarak seçimden birinci çıktı. Le Pen de yüzde 23,97'lik oyla ikinci oldu.

Aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon 2017'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turuna göre oylarını artırarak yüzde 21,7 destek alsa da ikinci tura geçmeyi başaramadı.

Özellikle geçen yıl sonbaharda medyada ve kamuoyunda "yükselen isim" olarak öne çıkarılan aşırı sağcı Eric Zemmour'un sadece yüzde 7,02 oy alması dikkati çekti.

Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse de yüzde 4,73 oy aldı.

Yeşiller Partisinin Başkanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Yannick Jadot yüzde 4,49 ve Sosyalist Partinin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da yüzde 1,73 oyda kaldı.

İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda cumhurbaşkanı seçilmek için kozlarını paylaşacak.

Macron, seçimin ilk turunda yarışan 12 adaydan birçoğunun ikinci tur için desteğini aldı. İkinci tura ilişkin kamuoyu yoklamalarında da önde görünen Macron'un, bazı anketlerde oyların yüzde 56'sini, diğerlerinde oyların yüzde 52'sini alması öngörülüyor.

- Macron ve Le Pen oylarını artırdı

Fransa Cumhurbaşkanı ve aşırı sağcı rakibi, 2017'deki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turuna kıyasla bu seçimde oy oranlarını yaklaşık yüzde üçer artırdı.

2017'deki seçimin ikinci turunda yüzde 66,1 oy alan Macron, yüzde 33,9 oy alan Le Pen'i geride bırakarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

Diğer taraftan Macron, 2017'de olduğu gibi bu seçimde de geleneksel sağ ve sol partilere hezimet yaşattı.

Macron'un 2017'deki seçimde cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından 5 yıllık süreçte, siyasette geleneksel sağ-sol rekabetinin yerini alan sağ-aşırı sağ ekseninin giderek güçlendiği değerlendiriliyor.

- Sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 26

Toplam 48,7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 26 oldu. Bu oran 2017'deki cumhurbaşkanı seçimi ilk turunda yüzde 21,8'di.

Bakanlığın verilerine göre, oyların yüzde 97'sinin sayılması sonucu 12 adayın aldığı oylar ve oyların yüzdelik olarak oranları şöyle:

- Emmanuel Macron: 9.187.344 - yüzde 27,35

- Marine Le Pen: 8.051.340 - yüzde 23,97

- Jean-Luc Melenchon: 7.287.413 yüzde 21,7

- Eric Zemmour: 2.356.444 yüzde 7,02

- Valerie Pecresse: 1.588.762 yüzde 4,73

- Yannick Jadot: 1.507.161 yüzde 4,49

- Jean Lassalle: 1.083.548 yüzde 3,23

- Fabien Roussel: 782.042 yüzde 2,33

- Nicolas Dupont-Aignan: 708.638 yüzde 2,11

- Anne Hidalgo: 581.281 yüzde 1,73

- Philippe Poutou: 260.099 yüzde 0,77

- Nathalie Arthaud: 192.986 yüzde 0,57

İlk turun resmi sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan'da açıklanacak.