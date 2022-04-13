Serbest kalmasını kurban keserek kutlayan avukata 20 yıla kadar hapis istemiyle dava

Avukat Osman G., ile birlikte 6 şüpheli, aralarında eski ilçe belediye başkanı ve akaryakıt istasyonu sahibi iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin, borcu olmamasına rağmen haklarında haciz işlemi başlatıldığı yönündeki şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Aralık 2021'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 'Pencere' yöntemi olarak bilinen imza kısmı kesilmiş başka evrakın altına yerleştirilen boş senetlere imza attırdıkları kişileri icraya vererek dolandırdıkları iddia edilen 6 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi asliye ceza mahkemesince de serbest bırakıldı. Savcılığın Osman G.'nin tutuklanması yönünde yaptığı ikinci itiraz da yine mahkemece reddedildi. G., serbest bırakılınca ofisinin önünde 8 kurban kesti. Osman G., kurbanlar kesilirken, çekilen fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı.

BU KEZ TUTUKLANDI

Osman G., ve 5 şüpheli hakkında soruşturma sürerken, İsveç'te yaşayan gurbetçi Hikmet T., borcu olmamasına rağmen hakkında haciz işlemi başlatıldığı, bu nedenle bankada bulunan parasına bloke konulduğunu yönünde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Haciz işleminin, G.,'ye ait hukuk bürosundan yapıldığı tespit edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan G., Beypazarı'nda oğluna ait evde saklanırken yakalandı. Osman G., ile birlikte senette imzası olan Mehmet Sezgin, senedin ciro edildiği Ahmet Bilal Ömer ile Hikmet T.'ye senedi imzalatan Alparslan Sinap de gözaltına alındı.

Şüphelilerden Mehmet Sezgin, savcılık ifadesinde Osman G.,'ye borcu olduğunu, borcuna karşılık G.,'nin senedi imzalatarak tanıdığı birine ciro etmesini istediğini itiraf etti. Osman G., Alparslan Sinap ile Ahmet Bilal Ömer tutuklanırken, Mehmet Sezgin serbest bırakıldı.

JET HIZLA İDDİANAME

Savcılık, soruşturmayı jet hızıyla tamamlayarak, iddianame düzenledi. İddianamede, Hikmet T.'nin şüpheli Alparslan Sinap'a ait firmadan araç kiraladığı, sözleşme sırasında müştekiye 'pencere' yöntemi ile imzalatılan senedin Ankara 16'ncı İcra Müdürlüğü'nde icraya verildiği, Ankara 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi'nden de müşteki hakkında ihtiyati haciz kararı aldırılarak, banka hesaplarına bloke konduğu aktarıldı.

İddianamede, yapılan incelemede senedin sahte olduğunun tespit edildiği aktarılarak, "Şüpheli Mehmet Sezgin'in müşteki beyanı ile örtüşen samimi ikrarı ile kriminal raporu ve bilirkişi raporu bir bütün halinde değerlendirildiğinde, şüpheli Alparslan Sinap'ın, müştekiye araç kiralama sözleşmesi imzalatırken, müştekinin imza atacağı yerlere, pencere tabir edilen yöntem ile altına boş kağıt gelecek şekilde boşluklar bırakarak boş belgeyi imzalattığı, daha sonra bu belgeyi şüpheli Osman G.,'ye getirdiği, G.,'nin de bu belgeyi bilgisayar ortamında kambiyo senedi haline getirerek, alacaklı kısmına şüpheli Mehmet Sezgin'in adını yazdırarak 75 bin euro bedelle şüpheli Ahmet Bilal Ömer'e ciroladığı, bu şekilde ustaca tanzim edilen sahte senet üzerinden icra takibi başlatılarak, müştekinin banka hesaplarına bloke konulmasının sağlandığı tespit edilmiştir" denildi.

20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede şüpheliler Osman G., Alparslan Sinap ve Ahmet Bilal Ömer'in suçlamaları kabul etmediği, itirafçı Mehmet Sezgin'in ise G.,'ye borcu nedeniyle sahte olduğunu bilmediği senedi kendi el yazısıyla doldurup, imzaladığını ve Ahmet Bilal Ömer adına ciro ettiğini söylediği aktarıldı. İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işledikleri belirtilip, 4,5'ar yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.