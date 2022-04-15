Motorine dev zam! Benzinde ise zam yok

Sözcü'de yer alan habere göre; motorinin litre fiyatı, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruş zamlanacak.

Bu gece benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.

Bu geceki zamla birlikte, motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 22,10 TL'ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da 19 TL, Ankara'da 19,11 TL, İzmir'de 19,12 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve firmalar arasında farklılık gösteriyor.

Motorinin litre fiyatı, tam bir sene önce 6,43 TL, yıl başında ise 11,43 TL idi. Bu geceki artışla birlikte, zam oranı, son bir yılda yüzde 242, yıl başından bu yana yüzde 92,5 olacak.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Batı ülkelerinin Rus petrolünün satışlarını sınırlamaya dönük adımlarıyla petrol ve akaryakıt fiyatları son dönemde sert artış gösterdi.

Dolar/TL'nin son yıllardaki sert yükselişi de, akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor.