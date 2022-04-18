Amasra Kaymakamlığından 'sınava resmi araçla götürme' açıklaması

Amasra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; "Bugün bazı sosyal medya platformlarında Amasra Kaymakamı hakkında, makam aracını yeğenime tahsis ettiği şeklinde yapılan yayınlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu kişi kadına şiddet mağduru olarak tarafımıza sığınmıştır.

Bartın ilini bilmediğinden ve can güvenliği nedeniyle sınava ilçe kaymakamı tarafından götürülmüştür.

Kaymakamların il içinde seyahat etmelerinde hukuki bir engel bulunmamaktadır." denildi.